Miro Žbirka dostal k narodeninám darček z vesmíru

Bratislava 21. októbra (TASR) – Darček z vesmíru dostal Miro Žbirka k 67. narodeninám, ktoré oslavuje 21. októbra. Je ním oficiálny certifikát o tom, že Planétka 1982 UF2 má po očíslovaní a pomenovaní definitívne označenie (5895) Žbirka. Návrh na tento názov schválila Medzinárodná astronomická únia.







„Je to pre mňa veľká pocta a zároveň zvláštny pocit. Ďakujem pánovi Štefanovi Kürtimu za jeho iniciatívu. Musím si zvyknúť na to, že Žbirka už teraz nie je iba na Zemi, ale aj vo vesmíre,” komentoval spevák nezvyčajný dar.



K narodeninám si Žbirka nadelil aj premiéru nového videoklipu ku skladbe Čistý svet z minuloročného Double Albumu. Duetu s nevidomou klavírnou virtuózkou a nezameniteľnou speváčkou Ráchel Skleničkovou dal obrazovú podobu spevákov syn David Žbirka, ktorý sa už postupne stáva dvorným režisérom nových videoklipov.



„Na skladbu Čistý svet máme dobré ohlasy od fanúšikov a verím, že osloví aj ako singel a videoklip. David, s ktorým sa často o muzike rozprávame, vie dobre zhmotniť do obrazu moje predstavy a zároveň pridať aj svoj autorstvom skladby nezaťažený pohľad. Ráchel je čistá muzikálna duša, ktorá vníma hudbu veľmi intenzívne. Trocha som sa o ňu bál, keď nás David zaviedol do polorozpadnutej budovy bývalej továrne, kde sme klip nakrúcali. Ale v momente, keď jej dal klavír, zvládla všetko,” povedal Meky o novom singli a klipe.



„Na narodeniny sa nijak extra nepripravujem, tie zákonite vždy prídu. Myslím, že dostanem taký darček, ktorým si doma vylepším hi-fi stereo. Čím ďalej, tým viac ma baví počúvať hudbu kvalitne z LP platní, to bude radostnejší moment, ktorý ide iným smerom. Koncert 40 rokov na scéne, ktoré mapujeme, to je vec, na ktorú sa pripravujem už dnes, aby som tam nelovil v textoch a pod. Stále znova a znova si prezerám scenár, či sú skladby správne zoradené, pracujeme na detailoch. Toto je najdôležitejšie, čo budúce dni prinesú,“ povedal pre TASR slovenský Paul McCartney.



Hudobná oslava štyridsiatich rokov úspešnej sólovej kariéry Mira Žbirku začína už tento týždeň. Na troch exkluzívnych koncertoch v Londýne (26. októbra), Prahe (3. decembra) a Bratislave (5. decembra) budú diváci počuť a vidieť všetky obľúbené hity a novinky z oceňovaného Double Albumu.



Skladbu Čistý svet, ktorá je slovensko-českou verziou piesne Take Me Home príde s Mekym zaspievať talentovaná česká nevidomá klaviristka Ráchel Skleničková. Na bratislavskom koncerte príde Mirovi Žbirkovi zablahoželať aj skupina IMT Smile. Jej líder Ivan Tásler tento rok tiež oslávil okrúhle výročie a so skupinou chystá pre Mekyho prekvapenie, keď zahrá jeho pesničku C'est la Vie. Zaznejú aj známe duety Skúška snov s Katkou Knechtovou aj hit Co bolí, to přebolí s Marthou. V premiére zaznie skladba Take Me Home, ktorú s Mirom Žbirkom naspievala škótska speváčka Eddi Reader. Tá na koncertoch pridá aj svoj veľký celosvetový hit Perfect.



Nové skladby si s ním zahrá zostava hviezdnych muzikantov Blair Cunningham (bicie), Robbie McIntosh (gitary), Hamish Stuart (basgitara) a Dean Ross (klávesy), Pears McIntyre (gitary) a producent Double Albumu Rob Cass.