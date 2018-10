MIRO ŽBIRKA exkluzívne pre TABLET.TV: Takmer som skončil ako raper

Pozrite si exkluzívny rozhovor s Mirom Žbirkom.

Bratislava, 23. októbra (TABLET.TV) – Miro Žbirka vydal 5. októbra nový Double Album. Jeho vydanie avizoval už v máji prvý singel Dievča (Na lásku nie je čas) s textom Joža Urbana, druhým singlom je duet Skúška snov s Katarínou Knechtovou a textom Kamila Peteraja. Viac o tom, ako hudobný album s takmer tridsiatkou nových skladieb v londýnskom štúdiu na Abbey Road vznikal prezradil slovenský McCartney v exkluzívnom rozhovore pre TABLET.TV.



Miro Žbirka svoj Double album predstavil v bratislavskom Ateliéri Babylon v pondelok večer 22. októbra. Novinka ponúka na dvoch diskoch celkom 26 piesní, 14 naspievaných v slovenčine a 12 v angličtine. Na CD 1 sú nimi Dievča (Na lásku nie je čas), Práve ty, Čistý svet (feat. Ráchel Skleničková), Ten hlas, Áno, Každý chce byť naj, Undergrant, Skúška snov (Feat. Katarína Knechtová), Mám čo som chcel, Nie som sám, S dôverou, Charlie, Len tak a Márny boj. Na CD 2 sú to skladby Darling, Society, Take Me Home (feat. Eddi Reader), Oh Why, Complete, Nothing Ever Rhymes, Girl You Know, Emerald Eyes, Little One, Long Ago, Why Not?, Train To Goodbye. Anglické texty napísal Pete Brown.







Na obale albumu je silueta Mira Žbirku od známej českej výtvarníčky Míly Fürstovej, ktorá dlhodobo žije v Anglicku.



Album vznikol v legendárnom štúdiu č. 3 na Abbey Road v Londýne s producentom Robom Cassom a zostavou špičkových muzikantov Blair Cunningham (bicie), Robbie McIntosh (gitary), Pearse MacIntyre (klávesy), Dean Ross (klavír), Hamish Stewart (basgitara).