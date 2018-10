Miro Žbirka uviedol do života v Bratislave nový Double Album

Novinka ponúka na dvoch diskoch celkom 26 piesní, 14 naspievaných v slovenčine a 12 v angličtine.

Bratislava 23. októbra (TASR) – Miro Žbirka vydal 5. októbra nový Double Album. Jeho vydanie avizoval už v máji prvý singel Dievča (Na lásku nie je čas) s textom Joža Urbana, druhým singlom je duet Skúška snov s Katarínou Knechtovou a textom Kamila Peteraja. Ku obom skladbám je vyrobený aj videoklip, jeho režisérom je spevákov syn David Žbirka. V pondelok večer (22. 10.) ho predstavil v bratislavskom Ateliéri Babylon. Do života ho uviedli anglický textár Pete Brown, ktorý napísal na nový album texty, a riaditeľ vydavateľstva Universal Music Peter Riava.



Novinka ponúka na dvoch diskoch celkom 26 piesní, 14 naspievaných v slovenčine a 12 v angličtine. Na CD 1 sú nimi Dievča (Na lásku nie je čas), Práve ty, Čistý svet (feat. Ráchel Skleničková), Ten hlas, Áno, Každý chce byť naj, Undergrant, Skúška snov (Feat. Katarína Knechtová), Mám čo som chcel, Nie som sám, S dôverou, Charlie, Len tak a Márny boj. Na CD 2 sú to skladby Darling, Society, Take Me Home (feat. Eddi Reader), Oh Why, Complete, Nothing Ever Rhymes, Girl You Know, Emerald Eyes, Little One, Long Ago, Why Not?, Train To Goodbye. Anglické texty napísal Pete Brown. Na obale albumu je silueta Mira Žbirku od známej českej výtvarníčky Míly Fürstovej, ktorá dlhodobo žije v Anglicku.



Album vznikol v legendárnom štúdiu č. 3 na Abbey Road v Londýne s producentom Robom Cassom a zostavou špičkových muzikantov Blair Cunningham (bicie), Robbie McIntosh (gitary), Pearse MacIntyre (klávesy), Dean Ross (klavír), Hamish Stewart (basgitara).



Krst albumu bol zakomponovaný do koncertu Mekyho a jeho kapely. Začal sa hitom 22 dní, ďalšími piesňami boli Možno sa ti zdá, Len s ňou, Fair play, Zažni a Balada o poľných vtákoch. Žbirka na koncerte vždy vyberie skladby skupiny Beatles. Stalo sa aj v Babylone, boli tri, postupne Blackbird, Fool On The Hill a Yesterday. Potom pozval na scénu speváčku Marthu, aby dali spoločne Co bolí, to přebolí. Do záveru potom pridal Biely kvet, opäť beatlesovský megahit Hey Jude, novinku Skúška snov, Atlantídu a Mám rád už ako prídavok. Spievanie bolo povolené a hľadisko túto možnosť využilo pri viacerých hitoch. Náladu koncertu naštartoval hosť Pete Brown, ktorý v krátkom bloku ponúkol aj známe hity White Room a Sunshine Of Your Love skupiny Cream, ku ktorým v 60. rokoch napísal texty.



Slovenský Paul McCartney si dal k narodeninám pekný darček. „Vyzerá to ako zámer, neviem prečo sme si v prípadoch vydávania albumov zvykli to vydávať v októbri. Možno to s tými narodeninami súvisí. Tento krst bol takmer na narodeniny. Pre mňa to bolo naozaj Double. Jednak je to kino Slovan, kde som chodieval ako chlapec na filmy, je to veľmi zvláštny priestor a ja som tu tak často nehrával. Mne sa takéto sály páčia, pripomína mi to časy, keď sme hrávali s Modusom, keď sme začínali, chodili sme po Slovensku po takýchto sálach, pre mňa veľmi dobrý bratislavský zážitok. Pete Brown bol veľmi spokojný, zvukovo sme mu všetko nastavili, mal svojho klaviristu a už sa dlhšie poznáme. On s nami rád chodí na takéto vystúpenia, rád si podebatuje, pretože sa o všetko zaujíma a pre neho veľmi zaujímavé rozprávať sa s ľuďmi, ktorí žili na druhej strane železnej opony,“ povedal po koncerte pre TASR Miro Žbirka.