Mladý talent roka 2018 R. Barca má v Bratislave fotografickú výstavu

Bratislava 1. februára (TASR) – Úspešný mladý fotograf Robert Barca má v rodnej Bratislave autorskú výstavu. Pod názvom Sme v tom sami je v galérii Nadácie Slovak Press Photo v centre mesta, kde potrvá do 7. marca.



"Výstava predstavuje osobný dokument, ktorý sleduje život dvoch kamarátov počas desiatich mesiacov v tmavej izolácii na predmestí stredne veľkého škandinávskeho univerzitného mesta. Ďaleko od ich blízkych a od toho, čo sa deje doma. Každý s vlastnými ťažkosťami a problémami. Druhá časť výstavy zachytáva prostredie a verejný priestor, v ktorom sa zdržiavame a ktorý napriek vizuálnej atraktívnosti, pôsobivému dizajnu i farebnosti prináša namiesto duševnej katarzie a pocitu krásy skôr prázdnotu a ťaživú samotu," uviedla pre TASR Jana Garvoldtová z uvedenej nadácie.



Robert Barca (1993) študoval medzinárodné vzťahy a rozvoj v Brne, Prahe, Holandsku, Dánsku a Číne. Počas strednej školy sa začal venovať fotografovaniu, v súčasnosti je študentom druhého ročníka na Inštitúte tvorivej fotografie Sliezskej univerzity v Opave. S reportážnou fotografiou sa bližšie zoznámil počas práce v časopise Týždeň, kde pôsobil aj ako externý fotograf. Jeho zábery boli uverejnené vo viacerých slovenských a českých médiách.



Čoraz viac sa v tvorbe venuje dokumentárnej fotografii. V roku 2017 získal prvú cenu v kategórii Aktualita v súťažiach Slovak Press Photo a Czech Press Photo za súbor Áno Erdoganovi, Nie demokracii, ktorý bol zaradený aj do užšieho výberu Kolga Tbilisi Photo 2018. V Slovak Press Photo vlani zvíťazil v kategórii Mladí fotografi a študenti do 25 rokov so súborom Sme v tom sami. Tiež sa stal držiteľom titulu Mladý talent roka.