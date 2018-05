Muzikál Neberte nám princeznú dostal novú koncertnú podobu

Premiéra sa uskutočnila v nedeľu (20. 5.) na javisku bratislavskej Novej scény, kde zneli hity Ó šaty, Budem tu s vami, Tri slová a ďalšie.

Bratislava 21. mája (TASR) - Standing ovations si vyslúžil koncertný program kultového muzikálu z pera Deža Ursinyho, Alty Vášovej a Jána Strassera Neberte nám princeznú. Premiéra sa uskutočnila v nedeľu (20. 5.) na javisku bratislavskej Novej scény, kde zneli hity Ó šaty, Budem tu s vami, Tri slová a ďalšie v podaní Mirky Partlovej, Patrika Vyskočila, Sisy Sklovskej a Štefana Skrúcaného.



V novej koncertnej podobe slávneho muzikálu sa predviedla dvadsiatka účinkujúcich, štyria sólisti, 6-členná kapela, šiesti vokalisti pod taktovkou Ľuba Dolného a 6-členná zostava tanečníkov zo skupiny Credance. Réžie sa ujal Patrik Vyskočil, ktorý na koncerte zastúpil spevácke party pôvodne patriace Mekymu Žbirkovi. Part Mariky Gombitovej patril Mirke Partlovej, jej javiskových rodičov stvárnili Sisa Sklovská a Štefan Skrúcaný. "Scenár sa tvoril tak nejako spoločne. Vychádzalo sa, samozrejme, z filmu, z interpretov a celkového konceptu koncertu," priblížila Partlová, ktorá spievala v pôvodnom muzikáli na Novej scéne päť rokov.



Koncert je poprepletaný zaujímavosťami z nakrúcania a príhovormi nielen hlavných predstaviteľov koncertnej verzie, ale aj samotných autorov a postáv filmu Neberte nám princeznú. "Spievať piesne po Marike Gombitovej je naozaj náročné. Myslím si ale, že každý z nás si k skladbám našiel cestu a spieva sa nám to dobre. Šou sa zrodila v hlave už dávno. Len na to nebol čas alebo dostatočná sila pustiť sa do toho na sto percent. Dlho sme nad tým s Patrikom sedeli, premýšľali, rátali. Je to zrazu iná práca, keď sme ako umelci zrazu na druhej strane - ako produkcia," priznala speváčka a herečka. "Ja som si splnil sen, chcel som spievať piesne z tohto muzikálu, tak som si napísal scenár k takejto koncertnej verzii. Tie pesničky a texty sú úžasné. S predstavením máme veľké plány, tak dúfam, že sa nám splnia," komentoval premiéru Vyskočil, ktorý sa na javisku predviedol v rovnakom svetri ako má Miro Žbirka vo filme.



Ďalšie predstavenie je naplánované na 10. júna v Banskej Bystrici a po lete sa diváci môžu tešiť na jesenné turné po Slovensku. TASR informovala za tvorcov programu Nora Krchňáková.