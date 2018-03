Muzikály Andrewa Lloyda Webera dodnes lámu rekordy návštevnosti

Andrew Lloyd Webber má hviezdu aj na Hollywoodskom chodníku slávy.

Londýn/ Bratislava 22. marca (TASR) - Andrew Lloyd Webber patrí podľa hudobnej kritiky k svetovej špičke muzikálových skladateľov. Skomponoval 13 muzikálov, piesňový cyklus, hudobné variácie, hudbu k dvom filmom a requiem. Medzi Webberove najznámejšie diela patria divadelné a filmové adaptácie jeho muzikálov Jesus Christ Superstar (1973), The Cats (Mačky,1994), Evita (1996) a muzikál The Phantom of the Opera (Fantóm opery, 2004). Dnes má skladateľ 70 rokov.



Andrew Lloyd Weber sa narodil 22. marca 1948 v Londýne. Bol najstarším synom riaditeľa poprednej hudobnej školy v Londýne (London College of Music). Ako talentovaný študent získal štipendium na Oxforde, odišiel však odtiaľ po jednom semestri, aby mohol študovať hudbu na Kráľovskej akadémii umení (The Royal Academy of Arts).



V roku 1965 sa zoznámil s textárom a libretistom Timom Riceom, s ktorým neskôr spolupracoval. S prvým muzikálom o londýnskom lekárovi Weber neuspel, s druhým Joseph and the Amazing Technicolor (Jozef a jeho zázračný farebný plášť) v roku 1968 už zožal nevídaný úspech. V roku 1970 pripravil rockovú operu Jesus Christ Superstar. V Londýne sa hrala každý deň nepretržite desať rokov.



Opera Evita mala premiéru 21. júna 1978 v londýnskom divadle Princa Edwarda (Prince Edward Theatre London), libreto k nej napísal Tim Rice. Dejová línia vychádzala z príbehu Evity, manželky argentínskeho prezidenta Juana Dominga Peróna. Vďaka režisérovi Alanovi Parkerovi pôvodne opera nadobudla filmovú podobu a diváci si ju mohli pozrieť v roku 1996. Snímka Evita získala tri Zlaté glóbusy vďaka nezabudnuteľným výkonom Madonny, Antonia Banderasa a práve držiteľa Ceny Tony (Tony Award) Andrewa Lloyda Webbera.



Za pomoci mladšieho brata Juliana mal premiéru ďalší muzikál The Cats (Mačky). Prvýkrát bol uvedený v New London Theatre v roku 1981 a zaznamenal veľký divácky ohlas. Získal viacero ocenení za muzikálovú a dramatickú tvorbu. Doteraz muzikál Cats videlo vyše 60 miliónov divákov na celom svete a patrí k najdlhšie nepretržite uvádzaným muzikálom vôbec – od premiéry v londýnskom divadle West End sa udržal na javisku nepretržitých 21 rokov (9000 repríz) a na newyorskom Broadway zotrval 18 rokov. Stal sa prvou show, ktorá zlomila všetky rekordy návštevnosti a počtu odohratých predstavení vôbec.



Z ďalších Weberových diel zarezonoval muzikál The Phantom of the Opera (Fantóm opery). V marci 2010 mal vo West Ende premiéru Weberov muzikál Love Never Dies, 3. decembra 2013 mal v londýnskom Aldwych Theatre premiéru muzikál Stephen Ward. Najnovším je muzikál School of Rock, ktorý mal premiéru 6. decembra 2015 v newyorskom Winter Garden Theatre.



Počas kariéry dostal Andrew Lloyd Webber aj televízne Emmy, niekoľko cien Laurencea Oliviera, Cenu Tony, Grammy a mnoho ďalších ocenení. V roku 1992 ho kráľovná Alžbeta II. za zásluhy v oblasti umenia povýšila do rytierskeho stavu a v roku 1997 ho vymenovala za lorda. Medzi jedno z najprestížnejších ocenení skladateľa patrí Cena akadémie (Academy Award) za pieseň You must love me z filmovej verzie muzikálu Evita.



Skladateľova Really Useful Group patrí medzi najväčšie divadelné spoločnosti v Londýne. Jeho producenti vo viacerých častiach Spojeného kráľovstva organizujú svoje licencované divadelné produkcie. Jeden z najúspešnejších svetových muzikálov všetkých čias The Cats (Mačky) zaradilo do svojho repertoáru aj bratislavské Divadlo Nová scéna. V slovenskej premiére ho uviedlo dňa 29. a 30. apríla 2016.