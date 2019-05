N. Nikitin, Ľ. Šrámek a hostia ponúknu to najlepšie z džezu

Nikitin a Šrámek neskôr spolupracovali so Slovenským národným divadlom (SND) na interaktívnych koncertoch In medias jazz.

Bratislava 10. mája (TASR) - V piatok štartuje v Banskej Štiavnici prvý zo série koncertov v rámci turné top slovenských džezových hudobníkov s názvom Nikolaj Nikitin, Ľuboš Šrámek a hostia. TASR informoval za organizátorov Robert Pospiš. V rámci turné sa umelci ďalej predstavia v Martine (11. 5.), Bratislave (16. 5.), Piešťanoch (17. 5.) a Liptovskom Mikuláši (18. 5.).



Koncerty bude tvoriť hudba z autorskej dielne dvoch slovenských džezových hudobníkov a improvizačných výstupov ich hostí. "Spolupráca Nikitina a Šrámeka funguje od roku 2007 a obaja autori sú akceptovaní na európskej džezovej scéne. Medzi ich úspechy patria aj koncerty v USA, v Kanade či koncert pre stanicu O1 (ORF) v živom vysielaní," dodal s tým, že v roku 2010 vyšiel týmto dvom umelcom spoločný mp3 album Live in Murmansk, záznam z koncertu z Artic jazz festivalu v ruskom meste Murmansk.



Nikitin a Šrámek neskôr spolupracovali so Slovenským národným divadlom (SND) na interaktívnych koncertoch In medias jazz. Okrem aktívneho koncertovania spolupracovali na viacerých nahrávkach. S Tomom Harrellom nadviazali spoluprácu v USA, s Klemensom Marktlom spolupracuje Ľuboš Šrámek viac ako 15 rokov, s Miroslavom Vitoušom začali hudobníci spolupracovať v roku 2013, keď v Hudobnom fonde vyšlo CD Polajka/Nikolaj Nikitin ensemble with Miroslav Vitouš: Tales from My Diary.



Autorská dvojica ďalej spolupracovala s hudobníkmi, ako Gregory Hutchinson, Peter Erskine, JD Walter, Lonnie Plaxico, Stanley Banks, či Patches Stewart. "Aktuálne majú za sebou aprílové turné v Mexiku a spoločné nahrávanie v newyorskom The Samurai Hotel Recording Studio v spoločnosti pánov hudobníkov, akými sú Tom Harrell, Drew Gress a Johnathan Blake," uzavrel Pospiš.