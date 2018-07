Na Magio pláži bude aj nový film o tanečnej skupine The Pastels

Súčasťou letného filmového projektu sú premietacie autobusy Bažant Kinematograf, ktoré pokračujú na ceste po slovenských mestách.

Bratislava 15. júla (TASR) – V podobe letného filmového festivalu pod holým nebom sa v sobotu 14. júla začali projekcie na bratislavskej Magio pláži. Tradičné voľne prístupné večerné premietanie filmov je na pravom brehu Dunaja.



"Ôsma filmová sezóna prinesie 26 filmových večerov a potrvá do 17. augusta. Vždy od soboty do stredy ponúkne rôznorodý výber kvalitných a úspešných filmových titulov z posledného obdobia, špeciálne filmové uvedenia aj filmové novinky. Uzavrie ju filmový muzikál Moulin Rouge v obnovenej slovenskej premiére," informuje koordinátorka projektu Ľubica Orechovská.



V pondelok (16.7.) je v programe tohtoročný hudobno-tanečný film Backstage (réžia Andrea Sedláčková, Slovensko, Česko) o známej tanečnej skupine The Pastels, ktorá sa riadi heslom Ži svoj život!



Nasledujúce dva večere sa návštevníci zasmejú na komédiách. Najskôr to bude takmer dvojhodinová zábava s francúzskym filmom Kým nás svadba nerozdelí (r. Eric Toledano, Olivier Nakache, 2017).



V stredu (18.7.) ich rozveselí komédia Kráľ Belgičanov (r. Peter Brosens, Jessica Woodworth, Bulharsko, Belgicko, Holandsko, 2016) o neuveriteľnej ceste jedného panovníka. Ten na štátnej návšteve v Istanbule sa dozvie, že sa jeho krajina rozpadla a musí sa ihneď vrátiť domov, aby zachránil svoje kráľovstvo.



Informácie o filmoch a program je na www.kinematograf.sk.