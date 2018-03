Na Bratislavskom hrade končí výstava Majster Pavol z Levoče

Výstavu majú návštevníci možnosť vidieť do nedele 18. marca.

Bratislava 13. marca (TASR) - Výstava Majster Pavol z Levoče. Ruky a zlato v službe ducha, inštalovaná v SNM - Historickom múzeu v Bratislavskom hrade od decembra minulého roka, sa blíži ku koncu. Výstavu majú návštevníci možnosť vidieť do nedele 18. marca. Pri tejto príležitosti sa v uvedenom dátume uskutoční komentovaná prehliadka autoriek výstavy Aleny Piatrovej a Márie Novotnej. Záujemcovia sa môžu nahlasovať vopred na bratislavskyhrad@snm.sk. Na komentovanú prehliadku platí bežný lístok do SNM - Historického múzea.



Výstava završuje kultúrne aktivity, ktorými si verejnosť pripomína 500. výročie ukončenia prác na hlavnom oltári v Chráme sv. Jakuba v Levoči. Predstavuje osobnosť Majstra Pavla z Levoče a jeho tvorbu v širšom dobovom kontexte. Rozdelená do troch sekcií ponúka prierez Pavlovým dielom, počnúc prácami, ktoré majú korene v neskorostredovekej zbožnosti, ďalšie poukazujú na jeho stretnutie s humanizmom a renesanciou a v závere aj s myšlienkami reformácie. Prezentované sú aj vzácne archiválie viažuce sa k Pavlovej práci a nábožensko-spoločenskej situácii.



"Výstava je obohatená o hmatovú a interaktívnu zónu. V tejto časti sa nevidiaci návštevníci môžu zoznámiť s dielom Majstra Pavla z Levoče prostredníctvom publikácie, ktorú vydala Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči," TASR informoval Juraj Kucharík zo SNM - Historického múzea Bratislavský hrad.