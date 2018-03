Na Bratislavskom hrade možno spoznať tvorbu Majstra Pavla z Levoče

Jedenásť diel Majstra Pavla dopĺňajú tri tabuľové maľby, z nich dve sú z dielne jeho spolupracovníkov.

Bratislava 16. marca (TASR) - Osobnosť Majstra Pavla z Levoče a jeho tvorbu v širšom dobovom kontexte možno spoznať na Bratislavskom hrade už len do konca tohto týždňa.



"Výstava Majster Pavol z Levoče Ruky a zlato v službe ducha sa blíži k svojmu koncu. Návštevníci majú možnosť vidieť ju do nedele 18. marca, keď bude aj jej derniéra s komentovanou prehliadkou autoriek," informuje vedúca oddelenia prezentácie Historického múzea Slovenského národného múzea (SNM) Andrea Litváková.



Jedenásť diel Majstra Pavla dopĺňajú tri tabuľové maľby, z nich dve sú z dielne jeho spolupracovníkov. Kolekcia umelecko-remeselných predmetov prevažne liturgického charakteru približuje pôvodnú funkciu diel v závere stredoveku. O rozsahu a výnimočnosti expozície na treťom poschodí hradu svedčí, že diela zapožičalo 27 farností, Šarišské múzeum v Bardejove, Slovenská národná galéria, SNM, Arcibiskupský archív v Košiciach, archívy evanjelických cirkevných zborov a. v. v Levoči a Kežmarku, štátne a oblastné archívy v Banskej Bystrici, Prešove, Levoči a Bardejove. Prezentované sú aj vzácne archiválie viažuce sa k Pavlovej práci a nábožensko-spoločenskej situácii.



Autorky výstavy Alena Piatrová z Historického múzea SNM a Mária Novotná zo Spišského múzea SNM ju rozdelili do troch sekcií. Tie predstavujú prierez Pavlovým dielom počnúc prácami, ktoré majú korene v neskorostredovekej zbožnosti, ďalšie poukazujú na jeho stretnutie s humanizmom a renesanciou a v závere aj s myšlienkami reformácie.



Expozícia je zavŕšením kultúrnych aktivít, ktorými si verejnosť pripomínala 500. výročie ukončenia prác na svetoznámom hlavnom oltári v Chráme sv. Jakuba v Levoči. Je obohatená o hmatovú a interaktívnu zónu. V tejto časti sa nevidiaci návštevníci môžu zoznámiť s dielom Majstra Pavla prostredníctvom publikácie, ktorú vydala Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči.