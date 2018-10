Na Filmový festival inakosti zavíta R. Vano

Hlavná časť festivalu prebehne v Bratislave v kine Lumiére od 17. do 21. októbra.

Bratislava 15. októbra (TASR) - Víťazný film festivalu v Sundance Prevýchova Cameron Postovej otvorí 12. ročník Filmového festivalu inakosti (FFI). Režisérka Desiree Akhavan sa v ňom vracia do 90. rokov, prostredia amerických "táborov upravujúcich sexuálnu orientáciu" a konfrontuje súčasnú spoločnosť s jej stále pretrvávajúcimi predsudkami. Prehliadka filmových príbehov LGBTI ľudí zavíta počas októbra a novembra do šiestich miest. Hlavná časť festivalu prebehne v Bratislave v kine Lumiére od 17. do 21. októbra. Na festival opäť zavíta svetoznámy fotograf Robert Vano, osobne uvedie dokument Robert Vano - Príbeh človeka. Kontroverznú snímku Nina, "univerzálny príbeh o láske, identite a nádeji" predstaví poľská režisérka Olga Chajdas.



"Je fascinujúce, že tento typ filmu v Poľsku vznikol, u nás zatiaľ na takýto film čakáme," uviedla v pondelok na tlačovej konferencii riaditeľka FFI Zita Hosszúová. "Spracováva široké spektrum tém, ktoré sú považované za kontroverzné - problém manželského páru otehotnieť a snaha riešiť túto situáciu prostredníctvom náhradnej matky, zároveň je do toho zakomponovaný príbeh lesbického vzťahu. Je to veľmi zaujímavý film, ktorý otvára mnoho citlivých tém," priblížila pre TASR debut oceňovanej poľskej režisérky.



Absolútne precíznu štúdiu inakosti prinesie belgický film o transrodovej mladej žene Dievča, ktorý v Cannes získal tento rok päť ocenení. Ďalším oceneným filmom z Cannes je i debut Camilla Vidala-Naqueta Neskrotný o mladých mužoch na okraji spoločnosti a ich (ne)vôli odraziť sa od samého dna. Festival predstaví i staršiu tvorbu oscarového poľského režiséra Pawla Pawlikowského (Moje leto lásky) či snímku Šťastný princ v réžii Ruperta Everetta, ktorému sa podarilo realizovať svoj vysnívaný režijný debut o posledných dňoch Oscara Wilda. Z klasických diel svetovej kinematografie sa diváci môžu tešiť napríklad na Zvláštny deň, ktorý natočil Ettore Scola v roku 1977. Na pozadí dôležitých historických udalostí, akými bolo stretnutie Mussoliniho s Hitlerom v Ríme v roku 1938, rozohráva subtílny príbeh zblíženia dvoch úplne odlišných ľudí - ženy v domácnosti a reportéra - geja. V tomto filme o nádeji a strachu excelujú Marcello Mastroianni a Sophia Loren.



V programe festivalu je celkovo 39 dlhometrážnych a sedem krátkych filmov. Bratislavský program je rozdelený do štyroch programových blokov - Súčasný film, Teplé Česko-Slovensko, Classics a Queer Ázia, ktorá je tento rok venovaná tvorbe taiwanského režiséra Tsaia Ming-Lianga.



V program FFI sú tiež diskusie, živá knižnica, prednášky, párty a ďalšie sprievodné akcie. Dostupný je na www.ffi.sk.



V pondelok 22. októbra sa festival presunie do Žiliny na Stanicu Žilina-Záriečie, kde bude tri dni. Nitriansky Kinoklub Tatra bude miestom FFI od 29. do 30. októbra. Novembrový program otvorí premietanie v Banskej Bystrici v Záhrade (3. - 4. 11.). Festivalový maratón bude pokračovať projekciami v Nitre (5. - 6. 11.), v košickom Úsmeve (9. - 11. 11.) a finišuje v Liptovskom Mikuláši v priestore Diera do sveta (22. - 25. 11.).



Záštitu nad festivalom prevzal minister spravodlivosti SR Gábor Gál. Podujatie je realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR. Festival finančne podporil Audiovizuálny fond.