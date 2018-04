Na Lojkovom Tisovci sa predstaví šesť divadelných súborov

Podujatie Lojkov Tisovec je nazvané podľa miestneho rodáka Gustáva Lojka, ktorý bol známy pod pseudonymom Hostivít Tisovský.

Tisovec 3. apríla (TASR) – Dovedna šesť divadelných súborov (DS) sa predstaví na regionálnej prehliadke Lojkov Tisovec, ktorá sa koná v nedeľu (8.4.) v Mestskom kultúrnom stredisku v Tisovci v okrese Rimavská Sobota. TASR o podujatí informovala Darina Kišáková, riaditeľka Gemersko-malohontského osvetového strediska, ktoré ho organizuje.



„Je to regionálna súťažná prehliadka DS z okresov Rimavská Sobota a Revúca. Prihlásené súbory sú rozdelené do dvoch kategórií, divadlo mladých a činoherné divadlo,“ priblížila riaditeľka s tým, že najlepšie súbory z oboch kategórií postupujú do krajského kola, ktorým je Zochova divadelná Revúca. „Porota zložená z odborníkov na divadlo však môže do krajského kola odporučiť aj ďalšie súbory, ktoré ju presvedčia svojou kvalitou,“ dodala.



Podujatie Lojkov Tisovec je nazvané podľa miestneho rodáka Gustáva Lojka, ktorý bol známy pod pseudonymom Hostivít Tisovský. Pôsobil ako profesor na Prvom slovenskom gymnáziu v Revúcej, kde vyučoval slovenčinu, nemčinu, latinčinu aj gréčtinu. „Práve tam sa stretol s ochotníckym divadlom a má zásluhu na jeho rozvoji nielen v Revúcej, ale aj v Tisovci, kde sa zaslúžil o vybudovanie javiska,“ zakončila Kišáková.