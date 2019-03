Na Nova Rock 2019 vystúpi aj The aj Cure

Podujatie sa začína vo štvrtok 13. júna a vyvrcholí v nedeľu 16. júna.

Nickelsdorf 6. marca (TASR) - Na festivalom profile sociálnej siete Facebook prejavilo záujem o Nova rock 2019 doteraz vyše 40.000 priaznivcov (nielen) gitarových riffov. Lenže na podujatí ich budú napokon bezpochyby opäť rátať na státisíce. V rakúskom Nickelsdorfe privítajú aj tento rok aktérov s významným hudobným pozadím, hedlajneri festivalu sa volajú Slipknot, Sum 41, The Cure, Die Toten Hosen, Die Ärzte a Slash.



Tým sa však výpočet lákavých rockových atrakcií nekončí. Nabitý je najmä druhý deň podujatia, keď pred kapelou charizmatického Roberta Smitha vystúpia zásadní predstavitelia amerického alternatívneho rocku Smashing Pumpkins, post-punkoví veteráni New Model Army, plus Slayer a Anthrax, dve kapely tzv. "Veľkej thrashmetalovej štvorky". Zoznam vystupujúcich obohacujú aj desiatky menej výrazných, ale v tvrdej rockovej hudbe etablovaných mien ako Wolfmother, Papa Roach, Ministry, Sabaton či Testament. V prípade The Cure je zaujímavé, že na "Panónskych poliach" vystúpia čerství členovia Rock'n'rollovej siene slávy, britské skupinu do nej uvedú na konci marca v Brooklyne.



Podujatie sa začína vo štvrtok 13. júna a vyvrcholí v nedeľu 16. júna. Tradičný štvordňový festival v rakúsko-maďarskom pohraničí prilákal vlani 220.000 návštevníkov, prirodzene najviac z Rakúska, potom z Maďarska a veľkú enklávu tvoria vždy aj Slováci. Nickelsdorf je nenápadná burgenlandská obec iba cca 35 km od Bratislavy. Pre mnohých našincov tak "odpadajú" prípadné starosti s ubytovaním, aj keď aj táto záležitosť poskytuje riešenia v súlade s nákupom vstupeniek.



Ide o najväčšie podujatie svojho druhu na rakúskom území a tomu zodpovedá organizácia. Vlani podľa zdrojov ORF a APA záchranári ošetrili 2200 ľudí, čo bol pokles oproti minulosti a to aj napriek tomu, že rok 2018 najmä v úvodnej fáze poznamenali extrémy počasia. Väčšina z cca 50 návštevníkov, ktorých krátko hospitalizovali, sa vzápätí do dejiska festivalu vrátila. Rakúsky automotoklub pomáhal motoristom v núdzi asi 500-krát, najčastejšie po vybití autobatérií a strate kľúčov od vozidiel.