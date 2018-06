Na Pohodu môžu fanúšikovia cestovať aj vlakom

Súčasťou vlaku z východu bude aj párty vozeň s DJ-om. Lístky sú v predaji v Pohoda shope, v sieti Ticketportal a na predajných miestach ZSSK.

Bratislava 13. júna (TASR) – Festival Pohoda v spolupráci so Železničnou spoločnosťou Slovensko (ZSSK) vypraví špeciálny festivalový rýchlik z Košíc a z Bratislavy. Kapacita každého vlaku je 350 miest na sedenie. Súčasťou vlaku z východu bude aj párty vozeň s DJ-om. Lístky sú v predaji v Pohoda shope, v sieti Ticketportal a na predajných miestach ZSSK.



Mimoriadny vlak má odchod z Košíc vo štvrtok 5. júla o 09.00 h, z Bratislavy o 13.40 h. Z Trenčína potom odchádza do Košíc v nedeľu 8. júla o 12.52 h, do Bratislavy o 10.55 h. Na lístku sa nachádza informácia s označením vozňa. ZSSK garantuje každému cestujúcemu miesto na sedenie.



Organizáciu nastupovania budú koordinovať ľudia, ktorí budú špeciálne vlaky sprevádzať. V prípade nejasností sa môžu cestujúci obrátiť priamo na nich. V čase príchodu a odchodu špeciálnych vlakov bude posilnená kyvadlová doprava zo stanice na letisko. Zmenšená verzia festivalového vláčika bude premávať aj medzi jednotlivými stanovišťami na trenčianskom letisku.