Na prvom slovenskom filmovom komikse pracoval len jeden animátor

Bratislava 30. mája (TASR) - Český režisér, animátor a scenárista Matyas Brych odpremiéroval v stredu v Bratislave prvý slovenský komiksový film s názvom Parralel. Animák, ktorý má ambíciu očariť divákov obľubujúcich fantasy, vznikal dva roky v česko-slovenskej spolupráci. Producentom komiksovej drámy pre dospelých je Slovák Patrizio Gente, Vladimír Kriško sa podpísal pod réžiu postprodukcie a je tiež spoluproducentom snímky.



"Parralel je o horolezcovi, ktorý prekonal ťažké životné skúšky, a snaží sa prekonať nielen horu, ktorú chce zdolať, ale tragickú minulosť. Do toho sa zamotáva príbeh rytiera, pretože jeho manželka bola kedysi dávno známou spisovateľkou fantasy. On sám seba imaginuje do postavy rytiera a snaží sa poraziť draka a zachrániť princeznú," uviedol pre TASR Brych, ktorý žije a tvorí v Košiciach. Jeho filmový debut môžu oceniť diváci, ktorí majú radi fantasy, mysteriozitu a tajomno. "A radi hľadajú vo filmoch skryté veci, tých je tam skutočne veľa skrytých," doplnil autor snímky určenej zvlášť filmovým labužníkom: "Nie je to úplne jednoduchý film, ale zložitá príbehová stránka je nahradená jednoduchosťou animácie."



Na filme inšpirovanom skutočnými udalosťami pracoval nepretržite len jeden animátor. "Rozhodol som sa, že to celé postavím len na svojich kresličských a rozprávačských schopnostiach. Hoci som bol jediným animátorom filmu, nie je všetko nakreslené len z mojej fantázie," priznáva Matyas Brych s tým, že prvotný námet bol syntézou jeho nápadov a ideí jeho dobrého kamaráta. Dôležitým impulzom na napísanie scenára boli pre autora hory a horolezecké príbehy. "Najmä horolezci Joe Simpson, Simon Yates a Ueli Steck. Ueli Steck pred rokom zahynul, keď sa v Himalájach chystal na expedíciu, v ktorej chcel bez kyslíka zdolať v jeden deň Lhotse, Nutze a Everest, čo pred ním nikto ani len neskúsil," prezradil režisér, ktorého komiksový film je poctou týmto trom odvážlivcom a všetkým, ktorí sa chceli "dotknúť neba".



Brych sa neradí ku klasickej českej alebo slovenskej škole animácie. Parralel kreslil úplne sám rok aj desať mesiacov. "Animácia potom z veľkej časti prebiehala v postprodukcii s kolegom Vladimírom Kriškom. Do obrazu sme dostávali pomocou tzv. virtuálnej kamery hĺbku, efekty a ďalšie veci," doplnil animátor s tým, že celý film kreslil v programe CorelDraw, čo je pre grafikov "oldschoolový program", ktorý málokto používa. "Doladený je už potom v modernejších programoch, ale je kreslený políčko po políčku myšou a klávesnicou, ani žiadny tablet nebol použitý, animačné zrýchľovače a podobne. Všetko je ručná práca, aj keď teda na počítači," podčiarkol s úsmevom režisér, ktorý po komiksovom debute neplánuje pokračovať v tomto štýle: "Chcem sa vrhnúť na iný zložitejší druh animácie, ale už s tímom, a chcem vyskúšať hrané filmy, všetko, čo sa týka réžie a scenáristiky."



Film Parralel vstúpi do kinodistribúcie od štvrtka 31. mája. Režisérom dabingu je Zoro Laurinc, hlavnej mužskej postave prepožičal svoj hlas Tomáš Maštalír, ženskej Zuzana Porubjaková, draka hlasovo stvárnil Dano Heriban, malú Stellu nahovorila Martinka Kapráliková.