Na Rock pod Kameňom sa tešia domáci aj zahraniční návštevníci

Bratislava 18. júla (TASR) - Už o tri týždne sa v rekreačnej oblasti Sninských rybníkov otvoria brány festivalu Rock pod Kameňom, ktorého program je uvedený na webových stránkach podujatia.



Na jednom z najlepších slovenských festivalov, ktorého 16. ročník sa koná od 9. do 11. augusta v Snine, sa tento rok predstaví legenda na svetovom turné Helloween, DragonForce, Pretty Maids, Vice, Tomáš Klus, Peter Nagy a Indigo, Gladiator, Iné Kafe, Metropolis, Karpina a ďalšie skupiny. O headlinerské otvorenie sa na hlavnom pódiu postará česká legenda Kabát.



Kabát začal túto letnú sezónu na dvoch známych festivaloch a pokračuje s vystúpeniami na hudobných akciách pod názvom Létofest. „Na oboch festivaloch bola skutočne super atmosféra a my sme si to ako vždy užívali. Koho sme nestretli, na toho sa tešíme, a koho sme stretli, tak tomu ďakujeme. Užívajte si leto,“ uviedol pre médiá líder kapely Josef Vojtek.



Festival každoročne navštívia aj rockeri zo susedných krajín, rovnako si úžasnú atmosféru nenechajú ujsť ani domáci, ktorí domov priletia z Anglicka či USA. Organizátori sa opäť postarali o to, aby mali návštevníci príjemné zážitky a komfort.



„V súčasnosti ročník 2018 ponúka kompletný program s časovým harmonogramom. Kapely tvoria kvalitný a rôznorodý program, ako to bolo doposiaľ 15 rokov, či už pôjde o svetovo známych headlinerov alebo, naopak, o miestne začínajúce kapely, ktoré sa pre našich návštevníkov stanú veľkými objavmi. Voľné chvíle si fanúšikovia môžu vyplniť návštevou biokúpaliska alebo okolitých pamiatok. Zároveň v areáli pre návštevníkov bude vylepšený servis aj zázemie festivalu,“ uvádzajú organizátori.



