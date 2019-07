Na Sázavafeste znel druhý deň pop, rock aj disko

Slovenskú hudobnú scénu reprezentovala podvečer skupina IMT Smile.

Světlá nad Sázavou 27. júla (TASR) - Světlá nad Sázavou patrí od štvrtka (25. 7.) hudbe. Počas troch dní sa na 19. ročníku hudobného festivalu Sázavafest 2019 vystrieda na štyroch koncertných pódiách skoro stovka domácich aj zahraničných interpretov.



Popoludnie druhého dňa (26. 7.) na pódiách v zámockom parku patrilo interpretkám. Prvá sa predstavila speváčka, skladateľka aj herečka Olga Lounová (1981). Absolventka Konzervatória Jaroslava Ježka začínala v televíznych seriáloch a filme, známou sa stala vďaka hitu Láska v housce, ktorý v roku 2010 nahrala v duete s Xindlom X. Jej záľubou, skoro profesionálnou, sú rýchle kolesá, aktívne jazdila rally. V roku 2011 vydala debutový album Rotující nebe, o dva roky neskôr album Optický klam. V januári 2016 pridala tretí album Chuť svobody. Olga je rodenou zabávačkou na koncertnom pódiu, fanúšikovia si napriek teplu zaspievali aj zatancovali pri piesňach Jsem optimista, Láska v housce, Dál za obzor či Kilo sem, kilo tam.



Speváčka, skladateľka a klaviristka Lenny (1993), vlastným menom Lenka Filipová, je dcérou známej a dlhoročne úspešnej mamky Lenky Filipove. Na klavíri hrá od štyroch rokov, od šiestich navštevovala umeleckú školu a zároveň aj jazykovú, v ktorej sa naučila plynule hovoriť po anglicky. Ako 16-ročná začala hrať s kapelou. Vyštudovala skladbu na Hudobnej akadémii v Londýne, v júni 2013 vydala EP All My Love, v decembri 2013 pridala druhú EP Fighter. V septembri 2016 vydala debutový album Hearts, za ktorý získala štyri ceny Anděl českej akadémie populárnej hudby ako speváčka roka, cenu získal album, singel a videoklip piesne Hell.o. V súčasnosti pripravuje druhý album, z ktorého predstavila už tri skladby, Enemy, Home a Lovers Do. Všetky tri uviedla aj na Sázavafeste, pridala aj piesne Lover, Bones, All My Love, najväčší ohlas mal hit Hell.o. „Musím povedať, že som rada, keď dostaneme pozvanie na Sázavafest, ľudia sú tu super, krásne reagujú na moju muziku. Kapelu sme rozšírili o dva dychové nástroju, v tejto zostave budeme hrať celé leto aj jeseň,“ povedala Lenny pre TASR.



Z moravského Frídku – Místku je skupina Mirai, ktorú v roku 2014 založil spevák a gitarista s japonskými koreňmi Mirai Navrátil. Hudbe sa venuje od tínedžerského veku, účinkoval vo viacerých garážových kapelách, ktoré spievali anglické texty. Prvý singel Dítě robotí vydali Mirai na začiatku roka 2015, po ňom to bola skladba Souznění. Tretí song Cesta z města im priniesol prvý úspech. V júni 2015 vydali aj rovnomennú EP platňu. Bodovali aj s piesňou Divadlo. V októbri 2017 vydali debutový album Konnichiva. Získali zaň cenu Anděl ako objav roku 2017 aj cenu Český slávik Mattoni tiež ako objav roka. V januári 2019 vydali singel OTCHI, ktorý avizuje aj vydanie nového albumu, ten príde v septembri. K výbornej nálade pred pódiom prispeli aj piesne Chci tančit, OTCHI, Cesta z města, Pojď, zapomenem, Divadlo či Když nemůžeš, tak přidej. Líder kapely Mirai Navrítil si počas známeho hitu We Will Rock You skupiny Queen vyskúšal aj stage diving, čo je nosenie interpreta na rukách fanúšikov a teda plávanie nad davom ľudí.



Slovenskú hudobnú scénu reprezentovala podvečer skupina IMT Smile. Na scéne je od roku 1996 a dnes patrí k špičke slovenskej hudobnej scény, 13. júla odohrali veľký koncert vo Východnej, na ktorý prišlo desaťtisíc divákov. V októbri 2018 vydali nový štúdiový album Budeme to stále my a päť skladieb z neho sú singlami. Do playlistu vybrali piesne Budeme to stále my, Poď so mnou, Čo ak, Opri sa o mňa, Len tebe, Niekto ako kráľ či Exotika. Najväčší úspech mali s piesňami Sokoly a Srdce jako kíže Rohan, ktorú Ivan Tásler zložil v roku 2000 pre Richarda Müllera. O dlhoročnej popularite kapely svedčí aj trojnásobný zisk ocenenia OTO za roky 2016, 2017, 2018 či Krištáľového krídla za rok 2018.



Líder kapely Ivan Tásler oslávil 16. júla štyridsiate narodeniny. „Je pravdou, že nie som veľmi typ, ktorý má rád oslavy. Hlavne, ktoré sa týkajú mňa. Inak mám rád oslavy, ktoré pomôžem organizovať. Priznám sa, že ako sa ten dátum blížil, že budem dostávať otázky typu životný míľnik, čo som urobil za 40 rokov a podobne. Ale ešte veľmi veľa chcem zažiť, či už v osobnom alebo profesionálnom živote. Nemám strašiaka z tohto čísla, že som už starší, je to vek, ktorý patrí ku každému mužovi. Dostal som krásne darčeky od kapely, od blízkych ľudí. Deň pred koncertom vo Východnej som pripravil oslavu pre celú kapelu. Koncert nám veľmi vyšiel, skvelí ľudia, krásne reakcie, ľudia si užívali s nami mimoriadne krásnu atmosféru,“ uviedol pre TASR Ivan Tásler.



Headlinerom večera bola skupina Kryštof, ktorá patrí k špičke českej hudobnej scény. Partia okolo univerzálneho umelca a hudobníka Richarda Krajča vydala sedem štúdiových albumov, ten prvý v roku 2001 pod názvom Magnetické pole. Rok nato vychádza album V siločarách s megahitom Obchodník s deštěm. V októbri 2012 vychádza štúdiový album Inzerát, ktorý im pri odovzdávaní ocenení Anděl 2012 vyniesol dve sošky pre skupinu roka a album roka. Za rok 2013 získali zlatého slávika. Aj za album Srdcebeat získali dve ocenenia Anděl 2015 ako skupina roka a za najpredávanejší album. V júni 2017 k 25. výročiu vydali kompiláciu Best Of 25. K 25. výročiu kapely odohrali 16. a 17. septembra 2017 koncert na pražskom Štadióne Evžena Rošického na Strahove, prišlo 70.000 divákov. Záznam koncertu vydali na CD a DVD Kryštof na Strahove 2017. Fanúšikovia sa zabávali pri hitoch Šňůry, Zatančím, Tak pojď hledat břeh, Ženy, Atentát, Naviděnou, Rubikon, Invaze, Cesta, Obchodník s deštěm, Tak nejak málo tančím, Srdcebeat, Inzerát, Ty a já, Cosmoshop, Zůstaň tu se mnou.



Aj keď festival je zameraný predovšetkým na domácu českú scénu, záver druhého dňa už po polnoci patril holandskej euro tanečnej formácii Twenty 4 Seven. Tá vznikla v roku 1989, keď producent Ruud van Rijen skombinoval ženský hlas s mužskou rapovou interpretáciou. Ich hit Slave To The Music okupoval vrcholy európskych rebríčkov. V 90. rokoch vydali štyri albumy. V súčasnosti tvoria duo raper Stay-C a speváčka Li-Ann. Prvá hodina po polnoci patrila diskotéke a tancovačke pred pódiom. Početný zástup fanúšikov reagoval pri skladbách I Can't Stand It, Are You Dreaming?, Oh Baby, Rhythm Is a Dancer, Is It Love, Take Me Away či Leave Them Alone. Starší sa vrátili do mladších časov a naopak mladí trocha spoznali mladšie časy rodičov.