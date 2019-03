Na Slovensku vyšla nová zbierka autorky bestselleru Mlieko a med

Rupi Kaurová sa narodila v indickom Pandžábe. Keď mala štyri roky, spolu s rodičmi emigrovala do Kanady, v súčasnosti žije v Toronte.

Bratislava 8. marca (TASR) - Na Medzinárodný deň žien vychádza na Slovensku kniha Slnko a jeho kvety, nasledovateľka celosvetovo úspešnej zbierky básní Mlieko a med kanadsko-indickej autorky Rupi Kaurovej. O preklad sa opäť postarala slovenská poetka Mirka Ábelová. TASR o tom informoval Mário Gešvantner z vydavateľského domu Albatros Media.



Zbierka Slnko a jeho kvety (vydavateľstvo Lindeni) prináša básne o búrlivej a transcendentnej ceste rastu a zahojenia. O pocte predkom a vlastným koreňom, opustení samej seba, násilnom vyhostení a znovuobjavení domova vo svojom vnútri a oslave lásky vo všetkých podobách. V piatich kapitolách, doplnených o autorkine ilustrácie, rozpráva príbeh vädnutia, opadávania, zakoreňovania, rastu a rozkvitania. Tentoraz autorka pridáva osobné pohľady aj na spoločenské témy, ako práva žien, imigráciu, násilie a duševné choroby.



Aj druhá kniha zaznamenala obrovský úspech, podporený autorkinou obľúbenosťou na jednej zo sociálnych sietí, kde sa to všetko vlastne začalo. "Instagram sprístupnil moju prácu pre široké publikum, no na druhej strane cítim, že v literárnom svete to niektorí berú ako mínus," hovorí Kaurová a dodáva, "je to nálepka, ktorá, ani neviem prečo, pre niektorých znamená, že nie som dôveryhodný literárny zdroj."



Podľa iných názorov však súčasná poézia potrebovala impulz v podobe Kaurovej, vďaka nej sa básne stávajú dostupné pre širšie publikum. V New York Times ju dokonca prirovnali k legendárnej hudobníčke Patti Smithovej, ktorá začínala ako rockerka a dnes je aj rešpektovanou spisovateľkou. "Kritici si možno myslia, že Kaurovú čítajú len mladé ženy, takže jej tvorba nemôže byť seriózna. A to je, samozrejme, omyl. Jej štýl nie je v žiadnom prípade naivný," vyjadril sa k téme pre New York Times Matthew Hart, profesor angličtiny a komparatívnej literatúry na Kolumbijskej univerzite. Hart prirovnáva dnes 26-ročnú Kaurovú k Jane Austenovej, ktorá bola vo svojom období rovnako novátorská a "dnes patrí k tým najdôležitejším postavám, ktoré nás vyviedli z omylu, že život bežných mladých žien nemôže byť témou seriózneho umenia".



Rupi Kaurová sa narodila v indickom Pandžábe. Keď mala štyri roky, spolu s rodičmi emigrovala do Kanady, v súčasnosti žije v Toronte. Počiatočné problémy s jazykom riešila kreslením, dodnes si svoje básne ilustruje sama. BBC ju zaradilo medzi 100 najdôležitejších žien roku 2017 a bola zaradená aj do prestížneho rebríčka časopisu Forbes 30 pod 30.