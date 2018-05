Na Slovensku začalo vysielať nové internetové Dobré rádio

Poslucháčom chce prinášať najväčšie hudobné hity, rozhovory so zaujímavými ľuďmi a každú hodinu počas pracovných dní aj pozitívne správy, negatívnym sa chce vyhnúť.

Bratislava 28. mája (TASR) – Na slovenskom mediálnom trhu pribudlo nové internetové rádio s názvom Dobré rádio. Poslucháčom chce prinášať najväčšie hudobné hity, rozhovory so zaujímavými ľuďmi a každú hodinu počas pracovných dní aj pozitívne správy, negatívnym sa chce vyhnúť. Jeho cieľovou skupinou majú byť mladí ľudia a ľudia v produktívnom veku.



"Slovenský rádiový trh je bohatý na množstvo kvalitných rozhlasových projektov, no zistili sme, že na ňom chýba produkt, ktorý by svoju energiu sústredil na pozitívne správy a inšpiratívne rozhovory so zaujímavými ľuďmi," priblížil manažér portálu Dobrenoviny.sk Róbert Sedlák, ktorý stojí aj za projektom nového rádia.



V porovnaní s inými sa chce Dobré rádio zároveň v rámci rozhovorov a reportáží profilovať témami, na ktoré väčšie rádiá nemajú čas. "Nechceme byť rádio, ktoré priestor medzi dvoma reklamnými brejkmi vypĺňa pesničkami a vtipmi z Facebooku, chceme byť trendsettermi v nových témach," doplnil Sedlák.



Dobré rádio začalo svoje vysielanie symbolicky v pondelok, v deň šiesteho výročia založenia portálu Dobré noviny. Počúvať ho bude možné na jeho webe www.dobreradio.sk, a to pomocou rôznych streamovacích aplikácií, čoskoro aj pomocou oficiálnej aplikácie rádia.