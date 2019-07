Na Trnavský Jazzyk príde Richard Bona i Andreas Varady

Všetky koncerty budú fanúšikom tohto hudobného žánru prístupné aj teraz bezplatne.

Trnava 28. júla (TASR) – Open-air festival Trnavský Jazzyk potrvá v tomto roku celý týždeň. Podujatie sa okrem hlavného koncertu v Mestskom amfiteátri rozšírilo na vystúpenia na pešej zóne a do kultúrneho centra Nádvorie. Hlavnou hviezdou 16. ročníka podujatia od 29. júla do 2. augusta je jazzový hudobník a basgitarista Richard Bona, ktorý sa do Trnavy vracia po dvoch rokoch.



Všetky koncerty budú fanúšikom tohto hudobného žánru prístupné aj teraz bezplatne. „Je to vďaka finančnej podpore mesta Trnava, Trnavského samosprávneho kraja, Fondu na podporu umenia a Nádvoria," uviedol organizátor podujatia Peter Cagala zo Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava. Na scéne pred radnicou počas týždňa vystúpia zoskupenia JR&Crew, Impaco Trio, Ági Kazai & Štefan Uhriňák a Rytmika. Na pódiu na Nádvorí sa predstavia Ochepovsky Project, Foolk, Lucia Lužinská a Boris Čellár Quintessence, Jazzyk selectors, Tibor Feledi Kairos Quintet a DJ Adam Kvasnica, tiež Fats Jazz band a DJ Kinet.



"V piatkovom hlavnom programe sa divákom predstaví aj chlapec s maďarsko-rómskym pôvodom Andreas Varady. Podľa hudobnej ikony Quincyho Jonesa je Andreas jedným z najtalentovanejších hudobníkov na našej planéte. Stálu zostavu jeho hráčov tvorí otec Bandi Varady, ktorý hrá na basgitare, a brat Adrian Varady na bicích. Hosťami kapely budú slovenský saxofonista Radovan Tariška a známy klavirista Andrej Farkaš," uviedol Cagala. Vystúpenie Richarda Bonu bude s jeho novým flamengo projektom Bona de la frontera. S ním účinkujúci Antonio Rey ovenčený mnohými oceneniami, je považovaný za jeden z najvýraznejších talentov nového flamenga. Médiá z hudobnej brandže ho radia medzi najuznávanejších hudobníkov sveta. "Nosným motívom je búranie kultúrnych a hudobných hraníc, pričom sa tu snúbia africké rytmy s andalúzskymi kompozíciami," doplnil Cagala.