Na Veľkú noc spoznávame, že Ježišove utrpenie je prejavom Božej lásky

Katolíci, evanjelici a veriaci ďalších kresťanských cirkví vstúpili Kvetnou nedeľou, ktorá v tomto roku pripadla na 25. marca, do Veľkého alebo Svätého týždňa.

Bratislava 29. marca (TASR) – Veľká noc patrí v katolíckej cirkvi k najvýznamnejším sviatkom cirkevného roka. Počas nej si veriaci uvedomujú, že Ježišove utrpenie je prejavom Božej lásky pre ľudí. Pre TASR to uviedol výkonný sekretár Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Anton Ziolkovský.



"Boh láme dve najväčšie bariéry, ktoré by človek sám nikdy vlastnými slovami nedokázal zlomiť. Ide o bariéry hriechu a smrti," priblížil Ziolkovský. Podľa jeho ďalších slov ide o veci, s ktorými je konfrontovaný každý človek. Okrem toho je porovnávaný aj s morálnym zlom vo svojom vlastnom živote. "Človek potrebuje vedieť, že aj keby akokoľvek zlyhal, tak má nádej. Tú nám dáva zmŕtvychvstalý Kristus, ktorý túto bariéru zlomil. Druhou je smrť. Potrebujeme mať opäť nádej, že pozemskou smrťou sa náš život nekončí," povedal výkonný sekretár KBS.



Podľa Ziolkovského je Veľká noc pre veriacich katolíckej cirkvi "prameňom veľkej viery, nádeje na večný život, ale i toho, že bariéry, s ktorými sa v živote stretávame, teda hriech a smrť, nie sú neprekonateľné." Ako doplnil, vďaka tomu, že majú veriaci účasť na Ježišovom zmŕtvychvstaní, majú nádej, že ak sa budú usilovať žiť podľa evanjelia, tak jedného dňa budú žiť večný život v spoločenstve so zmŕtvychvstalým Kristom.



Katolíci, evanjelici a veriaci ďalších kresťanských cirkví vstúpili Kvetnou nedeľou, ktorá v tomto roku pripadla na 25. marca, do Veľkého alebo Svätého týždňa. Oslávia v ňom najstaršie a najvýznamnejšie sviatky kresťanského cirkevného roka, Veľkú noc. Pripomenú si umučenie, smrť a vzkriesenie Ježiša Krista.