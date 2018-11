Výročie Nežnej revolúcie:V Haagu premietnu slovenské a české dokumenty

Ponovembrovú politickú situáciu na Slovensku priblížia divákom filmy Mečiar (2017) režisérky Terezy Nvotovej a Nemoc tretej moci (2011) v réžii Zuzany Piussi.

Bratislava 6. novembra (TASR) - Na výročie Nežnej revolúcie premietnu v Haagu na filmovom festivale Iron Sky slovenské a české dokumenty. Podujatie, ktoré pripravujú Slováci a Česi žijúci v Holandsku, sa uskutoční 17. a 18. novembra."Cieľom festivalu je vytvoriť priestor na rozhovor o rozvoji demokracie na Slovensku a v Českej republike, ale aj naštartovať medzikultúrnu výmenu medzi holandskými a stredoeurópskymi občanmi, aby prehĺbili vzájomné porozumenie a učili sa jeden od druhého," TASR informovala PR manažérka podujatia Mária Mikulcová.



Filmový program sa bude venovať politickému dianiu a problémom, ktorým mladé demokracie čelia od pádu komunizmu. Ponovembrovú politickú situáciu na Slovensku priblížia divákom filmy Mečiar (2017) režisérky Terezy Nvotovej a Nemoc tretej moci (2011) v réžii Zuzany Piussi. Na úskalia, ktorým čelí demokracia v ČR, budú môcť nahliadnuť prostredníctvom snímok Selský rozum (2017) od režisérov Víta Janečka a Zuzany Piussi a Co dokáže lež (2016) z dielne režiséra Tomáša Kudrnu.



Súčasťou programu budú diskusie s odborníkmi zo Slovenska, Česka a Holandska. "Ich témami budú zmeny v oboch krajinách od novembra 1989, ťažkosti, ktorým slovenská a česká demokracia čelia, spôsoby, akými sa občania môžu do demokracie zapájať a prognózy do budúcnosti," priblížila diskusie, na ktoré účasť potvrdili riaditeľ Transparency International Slovensko Gabriel Šípoš, historik, politický analytik a autor Ivo van de Wijdeven, Tomáš Vrba, pedagóg na pražskej New York University, predseda správnej rady nadácie Fórum 2000 a divadla Archa, a ďalší hostia.



Program je zverejnený na www.ironskyfilmfestival.org.