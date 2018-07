Na Žákovic Open zabávali Ivan Mládek, Para aj domáci Hex a hostia

Výbornú náladu vytvoril umelec z najpovolanejších, majster humorného slova Ivan Mládek s Banjo Bandom a ženskou hereckou dvojicou Lenka Plačková a Lenka Šindelářová.

Trenčianske Bohuslavice 22. júla (TASR) – Druhým a zároveň záverečným dňom pokračoval v sobotu (21. 7.) 18. ročník festivalu Žákovic Open v Trenčianskych Bohuslaviciach.



Program podvečera rozbiehala skupina Walter Schnitzlesson. Na scéne je od roku 2010. Založili ju spevák a gitarista Jozef Rezník a bubeník Peter Hrabě. Obaja robili technikov skupine Para a tá im dala aj prvú koncertnú príležitosť. V závere roka 2011 vydali EP Mother, v roku 2013 získali ocenenie Radio_Head Awards v kategórii Nováčik roka. V októbri 2013 vydali debutový album Fever, z neho boli piesne This Night's Fever či Million Years, zahrali aj nové skladby Steven, Stalemate, Trap aj najnovší singel Short Story, ktorý spolu s klipom zverejnili v júni.



„Fajn vystúpenie, tu sme už štvrtýkrát, vyšlo počasie, veľmi príjemná atmosféra, ľudia pred pódiom ti vracajú energiu. Pred troma týždňami sme hrali v maďarskom Šoproni na festivale Volt, v Petöfi Radio stane, headlinerom v ten večer boli Depeche Mode. Pred mesiacom sme vydali nový singel Short Story, v októbri chcem vydať nový album, máme ho už prakticky hotový, chýbajú už iba niektoré zvukové audio úpravy,“ povedal pre TASR líder kapely Jozef Rezník. Na nedostatok práce sa sťažovať nemôže, popri vlastnej formácii je aj gitaristom v skupine Para.



Výbornú náladu vytvoril umelec z najpovolanejších, majster humorného slova Ivan Mládek s Banjo Bandom a ženskou hereckou dvojicou Lenka Plačková a Lenka Šindelářová. Jeho zábavný program, ktorému sa pred desiatkami rokov hovorilo aj estráda, zabáva mladých aj starších do dnešných dní. Prispeli k tomu známe Mládkove pesničky, z ktorých sa viaceré stali ľudovkami, boli nimi Láďa jede lodí, Medvědi nevědí, Praha-Prčice, O nebezpečenstve hôr (so slovenským textom), Když je v Praze hic, Prachovské skály či Brno je zlatá loď. Záver patril najväčšiemu Mládkovmu hitu Jožin z bažin. Ten zahrala aj americká Metallica na pražskom koncerte 2. apríla v O2 Aréne v rámci World Wired tour 2018 – 2019.



„Metallica je toho príčinou, že som trocha pyšný. Hráme veľa predstavení a je fakt, že často aj tu na Slovensku. Humor je vďaka televíziám všade rovnaký, reakcie sú skoro všade rovnaké. Festival je zmena, je to hlavne mladé publikum, ktoré pozná tie pesničky z detstva. Ako poznajú Spejbla a Hurvínka, tak poznajú aj nás. Predstavenia sú spontánnejšie než v divadle alebo kulturáku. My máme taký humor, ktorý je dobre preložiteľný, nerobili sme lokálnu satiru či fórky. My sme ani za komunistov nerobili politické fóry, v podstate robíme rovnaké veci, v rovnakom duchu ako za minulého režimu, nemuseli sme sa prerodiť. Všetky víkendy máme obsadené ,hráme aj dvakrát či trikrát, ako dnes, odtiaľ ešte ideme do Jaslovských Bohuníc. O naše pesničky je záujem, tak to snáď nejak dožijeme ,“ povedal pre TASR dnes 76-ročný Mládek. Energia jemu a jeho Bandu nechýba, koncert na Žákovic Open bol v sobotu ich druhým, to prvé vystúpenie mali popoludní na festivale Přehrady Fest v Novej Živohošti. A tretie v Jaslovských Bohuniciach.



K pravidelným účinkujúcim na festivale patrí aj skupina Para. Táto formácia vznikla v septembri 1995. Vo februári 2000 vydali debutový album Veci začnú fungovať. Druhý album 1234 vyšiel v roku 2001, z neho je aj známa skladba Otec. V roku 2004 vydali album Brutálna zostava, v júni 2007 vydali štvrtý album Para s hitom Abstinent. V marci 2010 vydali piaty štúdiový album Povstanie a v septembri 2012 šiesty s názvom Menšina. V decembri 2013 vychádza DVD s názvom Menšina Live 2013. Prvý júnový deň tohto roku vydali nový, v poradí siedmy album s názvom Našou Krajinou. Došlo na pesničky z neho aj známe songy z predchádzajúcich platní, medzi nimi Celé tie roky, Zatancuj, Pravda a láska, Otec, Keď ťa stretnem, Našou krajinou, Ako najlepšie viem, Linda a Abstinent.



Čierne mračná nad Bošáckou dolinou hrozili riadnou búrkou, nakoniec však areál festivalu obišli pred koncertom Hex a hostia. V zostave Hexu chýbal pre chirurgický zákrok spevák a gitarista Peter Ďuďo Dudák, zastúpili ho Lasky zo skupiny Pary a Šarkan zo Ženy z lesoparku. V špeciálnej zostave zahrali najväčšie hity Beh, Chvíľu áno, chvíľu nie, Som on (Snežný pluh), Madelaine, Indiánske leto, Maťo a Linda, Život, V piatok podvečer, Keď sme sami, Vetroň, Nikdy nebolo lepšie a Každý deň je nedeľa, keď už sa druhý festivalový deň aj prehupol do nedele. Nevšedný, ale o to príjemnejší záver 18. ročníka tohto rodinného festivalu.