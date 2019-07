Na zámku Schloss Hof sa deti môžu prezliecť do barokových kostýmov

Prežijete deň plný nezabudnuteľných zážitkov, príjemného relaxu a objavovania histórie, modernej výstavy i prírodných krás barokového skvostu Dolného Rakúska, láka sprievodkyňa Annamária Dudášová.

Bratislava 1. júla (TASR) – Slovenský štátny sviatok si pripomenú v piatok 5. júla v areáli prihraničného rakúskeho zámku Schloss Hof špeciálnym programom. Tamojší organizátori pripravili Slovenský deň pre dospelých aj malých návštevníkov.



"Prežijete deň plný nezabudnuteľných zážitkov, príjemného relaxu a objavovania histórie, modernej výstavy i prírodných krás barokového skvostu Dolného Rakúska," láka sprievodkyňa Annamária Dudášová.



Podľa nej atmosféru života na zámku obohacuje fascinujúca moderná výstava Hra s jedlom, ktorá prináša zaujímavý pohľad na logistické procesy, rolu spotrebiteľa či kultúru stolovania a približuje históriu, súčasnosť i budúcnosť obchodu. Jej moderné poňatie, originálne exponáty a interaktívne prvky zaujmú návštevníkov všetkých vekových kategórií. Prehliadka v slovenskom jazyku bude o 11.30 a 13.30 h.



So slovenským lektorom možno absolvovať aj prehliadku honosným apartmánom princa Eugena Savojského a majestátnymi komnatami Márie Terézie, ktoré poskytujú jedinečný pohľad do života tejto výnimočnej panovníčky. Architektonicky hodnotná je veľkolepá slávnostná sála a baroková zámocká kaplnka s bohatou freskovou výzdobou, v ktorej sa vydávala najobľúbenejšia dcéra Márie Terézie a i v súčasnosti tam bývajú svadby.



V autentických remeselníckych dielňach na statku možno vidieť ukážky práce umeleckých remeselníkov. Vo výbehoch zasa množstvo aj raritných zvierat.



Deti sa môžu o 15.00 h vydať so slovenským lektorom na cestu do minulosti. Zažijú ju po prezlečení do barokových kostýmov pútavým priblížením zámockého zábavného života v 18. storočí. V detskom a rodinnom svete Bäckenhof sú pre malých pripravené tvorivé aktivity, v rámci ktorých môžu naplno uplatniť kreativitu a zručnosti. Nebude chýbať ani obľúbená jazda na poníkoch a hravé aktivity.