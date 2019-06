Na záver 64. Music festivalu prídu Lúčnica, SĽUK i filharmonici

Festival, ktorý odštartoval v máji, bude pokračovať až do konca júla.

Piešťany 24. júna (TASR) – Koncertom speváckeho zboru Lúčnica bude v Piešťanoch pokračovať 64. Music festival. V Dome umenia sa teleso v stredu (26. 6.) predstaví so sólistami Zuzanou Weiserovou, Rastislavom Suchanom, Petrom Mikulom a zbormajsterkou a dirigentkou Elenou Matišovou. Odznejú diela J. S. Bacha, W. A. Mozarta, G. F. Händla, a tiež Staroslovanský otčenáš Nikolaja Kedrova.



Festival, ktorý odštartoval v máji, bude pokračovať až do konca júla. Prvým júlovým vystúpením bude v utorok (2. 7.) SĽUK - 70 rokov slovenskej tradície, venovaný výročiu založenia Slovenského ľudového umeleckého súboru. Romantické rendezvous s dielami J. Brahmsa, D. Šostakoviča a S. Rachmaninova je naplánované na štvrtok (4. 7.) v hoteli Thermia Palace a vstup naň je bezplatný rovnako ako na nedeľný promenádny koncert (7. 7.) v mestskom parku, kde odznejú operné árie a operetné a muzikálové piesne.



Záverečný koncert 64. ročníka Music festivalu Piešťany má názov Happy birthday Slovenská filharmónia! Teleso vystúpi so Slovenským filharmonickým zborom s dirigentom Rastislavom Štúrom a zbormajstrom Jozefom Chabroňom. V dielach W. A. Mozarta a Š. Németh-Šamorínskeho sa ako sólisti predstavia Marian Lapšanský - klavír, Martina Masaryková – soprán, Michaela Šebestová – alt, Jozef Gráf - tenor a Tomáš Šelc – bas.



Festival si v tomto roku, ako informoval jeho dramaturg a predseda festivalového výboru Mário Turner, predsavzal bohatým programom pripomenúť okrúhle výročia umeleckých telies a osobností, ktoré formovali slovenskú hudobnú kultúru. Okrem SĽUK-u a Slovenskej filharmónie sa tak stalo aj v prípade Symfonického orchestra Vysokej školy múzických umení v Bratislave (70. výročie založenia), Gustav Brom Big Bandu pripomínajúceho si v tejto sezóne 80. výročie vzniku, Štátnej filharmónie Košice (50. výročie) i Štátnej opery z Banskej Bystrice (60. výročie). Všetky telesá sa piešťanskému publiku predstavili.



Hlavnými usporiadateľmi tohto historicky druhého najstaršieho festivalu na Slovensku sú Umelecký súbor Lúčnica – Dom umenia Piešťany, mesto Piešťany a Oblastná organizácia cestovného ruchu Rezort Piešťany.