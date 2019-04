Nabokov, autor románu Lolita, sa narodil pred 120 rokmi

Zatiaľ čo z Ruska musel Vladimir Nabokov utiecť pred boľševikmi, z Nemecka pred rozpínajúcim sa fašizmom.

Bratislava 22. apríla (TASR) - Som americký spisovateľ, ktorý sa narodil v Rusku, vzdelanie som získal v Anglicku, kde som sa venoval štúdiu francúzskej literatúry, predtým, ako som sa na 15 rokov presťahoval do Nemecka. Takýmito slovami sa charakterizoval Vladimir Nabokov, vynikajúci spisovateľ, zanietený entomológ a náruživý tenista i šachista. Svet ho pozná najmä vďaka románu Lolita, ktorý zachytáva erotický vzťah otca k nevlastnej dcére. V pondelok 22. apríla 2019 uplynie 120 rokov od narodenia svetoznámeho autora.



Vladimir Nabokov, ktorý publikoval aj pod pseudonymom Vladimir Sirin, sa narodil 22. apríla 1899 v Sankt Peterburgu v ruskej aristokratickej rodine. Podľa vlastných slov čítať sa naučil skôr po anglicky, než po rusky. Doma totiž hovorili trojjazyčne – po rusky, po anglicky a po francúzsky. Sám spisovateľ vravieval: "Moja hlava rozpráva po anglicky, moje srdce po rusky a moje ucho po francúzsky."



Jeho otec, právnik a známy politik Vladimir Dmitrijevič Nabokov bol jedným z vodcov konštitučných demokratov (kadetov), ktorí presadzovali v Rusku nenásilnú demokratizáciu krajiny. Po Veľkej októbrovej socialistickej revolúcii boľševici stranu zakázali a celá rodina musela v apríli 1919 z Ruska emigrovať. Usadila sa v Berlíne, kde však bol spisovateľov otec v marci 1922 pri atentáte zastrelený. Vlastným telom bránil svojho priateľa, vodcu kadetov Pavla Miljukova. Po tejto tragédii sa v dielach Vladimira Nabokova so slovom "boh" čitatelia nestretnú.



V roku 1925 sa Nabokov oženil – jeho partnerkou na celý život sa stala Vera Slonimová pochádzajúca z bohatej, petrohradskej, židovskej rodiny. Ich jediný syn Dmitrij (1934-2012) sa zaoberal prekladmi a vydávaním diel svojho otca. Čoskoro po sobáši dokončuje Vladimir Nabokov svoj prvý román Mášenka (1926).



Postupne až do roku 1937, čiže času, dokedy žila rodina v Nemecku, vydal pod umeleckým menom Vladimir Sirin 8 románov v ruštine (napríklad Kráľ, dáma, dolník alebo Lužinova obrana), pre ktoré je príznačný neopakovateľný štýl. V sovietskom Rusku sa ale k čitateľom jeho diela nedostali – stalo sa tak až po roku 1985 s príchodom Gorbačovovej prestavby.



Zatiaľ čo z Ruska musel Vladimir Nabokov utiecť pred boľševikmi, z Nemecka pred rozpínajúcim sa fašizmom. Na krátko sa jeho rodina presťahovala do Paríža (1937-1940) a odtiaľ do USA, kde strávil najväčšiu časť života. I preto často vravieval "moja Amerika". A práve tam napísal aj svoje najslávnejšie dielo Lolita (1955) rozprávajúce príbeh ničivej lásky hlavného protagonistu, literárneho vedca Humberta Humberta, ktorý je eroticky priťahovaný 12-ročným dievčaťom prezývaným Lolita. Nabokov pracoval nad románom päť rokov a rovnako dlhý čas sprevádzali rôzne peripetie aj jeho vydanie. Po vydaní sa však stáva dielo jedným z najznámejších a zároveň najdiskutovanejších i najkontroverznejších románov 20. storočia. Jeho dve filmové spracovania v réžii Stanleyho Kubricka (1962) a Adriana Lynea (1997) tento úspech ešte umocnili. Meno Lolita sa stalo súčasťou jazyka a vo všeobecnosti označuje predčasne vyspelé, príťažlivé, no neplnoleté dievča.



Aj to, že Amerika nebola pripravená na takýto príbeh (po prvý raz vyšiel román v Paríži v roku 1955) prispelo k tomu, že Vladimir Nabokov sa sťahoval opäť. Vrátil sa do Európy. Svoj nový domov našiel od roku 1960 vo Švajčiarsku na brehoch Ženevského jazera v mestečku Montreux, kde žil až do svojej smrti. Tam napísal aj svoje posledné romány, medzi nimi tiež Bledý oheň, ktorý vyšiel v slovenskom preklade v roku 2010. Spisovateľ Vladimir Nabokov zomrel 2. júla 1977.



Jednému z najznámejších autorov minulého storočia nebola Nobelova cena za literatúru súdená, a to napriek tomu, že sa za neho prihováral aj jeho slávny rodák Alexander Solženicyn. Dva roky potom, keď toto prestížne ocenenie sám získal, napísal v roku 1972 švédskemu výboru list s odporúčaním. Nehľadiac na to, že sa členovia výboru s týmto odporúčaním nestotožnili, Vladimir Nabokov vyjadril za toto gesto Solženicinovi hlbokú vďaku.



O tom, že Vladimir Nabokov je nesporne jednou z najvýznamnejších osobnosti literatúry 20. storočia, svedčí tiež skutočnosť, že na jeho počesť bol pomenovaný asteroid 7232 Nabokov, ktorý objavil v roku 1985 český astronóm Antonín Mrkos.