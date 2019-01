Nadácia Proglas vznikla na podporu vzniku filmu o Cyrilovi a Metodovi

Čoskoro bude aj zaevidovaná.

Bratislava 24. januára (TASR) – Historický film Tajomstvo Zoborského kláštora o svätom Cyrilovi, Metodovi, Gorazdovi i Svätoplukovi pripravuje Nadácia Proglas z príležitosti 1150. výročia smrti svätého Cyrila a vysvätenia svätého Metoda za arcibiskupa pre Veľkú Moravu.



"Film chceme urobiť, aby sme spoznali naše národné, kultúrne a kresťanské korene. Aby nás inšpirovali k tomu, že by sme dokázali z tejto slávnej histórie žiť a osvojiť si tie vlastnosti a najmä duchovné hodnoty, ktoré pomáhali našim predkom zvládnuť život, aby sme ho zvládli aj my najlepšie. Ja som pripravil scenár, ktorý odborníci od kinematografie môžu cizelovať. Ale v zásade je ten dej na papieri," na stredajšej (23. 1.) prezentácii filmového projektu v Zrkadlovej sále bratislavského Primaciálneho paláca pre TASR zdôvodnil rímskokatolícky biskup a prvý ordinár Ordinariátu Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov SR František Rábek.



Historik Róbert Letz prítomným pripomenul význam a dôležitosť poznania minulosti každého národa: "Bratia zo Solúna sa zaslúžili o náš jazyk a Veľká Morava predstavovala vrchol kultúrnej aj svetskej moci, čo potvrdil aj vtedajší pápež. Duchovný odkaz múdrosti a štátnosti pretrváva pre súčasnosť. Potvrdením toho bude film."



Podľa producenta Jána Opartyho snahy o takýto náročný film sú dlhodobé. On má už 12 rokov pripravený tento projekt, ale nedostatok financií neumožnil jeho realizáciu.



Aj scenárista Ondrej Šulaj potvrdil, že za šesť rokov vypracoval viac ako desať scenárov, ktoré ostali nevyužité. "Pre mňa je to uzavretý projekt. No neľutujem to, lebo to bola zaujímavá práca. Ak sa z toho niečo použije, budem rád," vyjadril sa Šulaj.



Literát Daniel Hevier ocenil snahu biskupa Františka Rábeka o obnovu filmového projektu. "Keď som sa o tom dozvedel, mal som radostné aj zmiešané pocity. Naozaj dozrel čas, keď by sme ako štát mohli ideou a príbehom vytvoriť európsky veľkofilm. Veď to bola doba, ktorá ovplyvnila aj západnú Európu. Dúfam, že túto šancu nepremrháme," povedal Hevier.



Za účelom získania financií na realizáciu filmu je zriadená Nadácia Proglas. "Tá bude čoskoro zaevidovaná. Verím, že aj v súčasnosti máme na Slovensku veľmožov a kniežatá, ktorí podporia tento projekt," dodal predseda nadácie Rábek.