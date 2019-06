Najpočúvanejšími ostávajú Rádio Expres, Rádio Slovensko a Fun rádio

Každý deň počúva rádio viac ako 2,7 milióna ľudí (60,3 percenta populácie). V priemere každý občan SR počúva denne rádio o niečo menej ako dve hodiny.

Bratislava 21. júna (TASR) - Najpočúvanejšou rozhlasovou stanicou na Slovensku je naďalej Rádio Expres, nasledované Rádiom Slovensko a Fun rádiom. Vyplýva to z prieskumu Radioprojekt, ktorý realizovala spoločnosť Median SK od 4. marca do 26. mája. V prieskume odpovedalo 3145 respondentov vo veku od 14 do 79 rokov.



Najpočúvanejšie je podľa prieskumu Rádio Express s 33,4 percenta (1.494.000). Ďalej Rádio Slovensko s 26,6 percenta (1.190.000) a nasleduje Fun rádio s 23,9 percenta (1.068.000). Rádio Europa 2 má počúvanosť 16,7 percenta (748.000) a Rádio Jemné počúvanosť 15 percent (672.000). Nasleduje Rádio Vlna so 14,9 percenta (664.000) a Rádio Regina s 11,6 percenta (517.000).



Slovenský rozhlas (RTVS) so svojimi šiestimi okruhmi dosiahol v parametri "počúvali posledný týždeň" počúvanosť 39,6 percenta (1.771.000). Rozhlasová sieť Radio Services počúvanosť 39,5 percenta (1.763.000) a Regiomedia 8,9 percenta (396.000). Najväčší podiel na trhu má Rádio Expres s 22,2 percenta. Rádio Slovensko má 20,3 percenta a s podielom 11,8 percenta nasleduje Fun rádio. Ďalej Rádio Vlna s ôsmimi percentami a Rádio Europa 2 s podielom 7,7 percenta. Podiel 7,2 percenta má Rádio Jemné a 6,7 percenta Rádio Regina. Ostatné rozhlasové stanice držia podiel 16,2 percenta z trhu.



Celková počúvanosť rádií v parametri "počúval posledný týždeň" predstavuje podľa prieskumu 86,7 percenta, čo je 3.873.000 poslucháčov vo veku 14 až 79 rokov. Každý deň počúva rádio viac ako 2,7 milióna ľudí (60,3 percenta populácie). V priemere každý občan SR počúva denne rádio o niečo menej ako dve hodiny.