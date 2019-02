Návrhy z architektonickej súťaže Art Campus VŠVU sú v galérii Medium

Výstava potrvá do 17. marca.

Bratislava 22. februára (TASR) – Dlho pripravovaná architektonická súťaž na výstavbu Art Campusu v areáli Vysokej školy výtvarných umení (VŠVÚ) na Drotárskej ceste v Bratislave je vyhodnotená. Jej výsledky prezentovali na piatkovej vernisáži výstavy v galérii Medium, kde sú zverejnené všetky zaslané práce, tiež aj vo vydanom katalógu.



"Počas dvoch dni sme posudzovali a hodnotili 30 návrhov. Bola to jedna z najnáročnejších a najrozsiahlejších architektonických súťaží na Slovensku za ostatné roky. Posudzovali sme potreby vysokoškolskej inštitúcie pre 21. storočie s ďalšou perspektívou budúceho rozširovania. Na víťazovi sme sa zhodli jednomyseľne," povedal predseda sedemčlennej medzinárodnej poroty Imrich Vaško.



Porota rozhodla, že víťazom súťaže je bratislavský ateliér SLLA: Michal Sulo a Miriam Lišková v spolupráci s kolektívom Viktória Sabadošová, Jana Nagyová, Dominik Haviar, Lenka Baková, Boris Rusiňák, Zuzana Jančeková. Okrem slovenských sa do súťaže zapojili architekti z Česka, Poľska, Rakúska, Portugalska a Španielska.



Podľa iniciátora súťaže prorektora VŠVU Stanislava Stankociho je veľmi potrebné riešiť chýbajúce priestory najväčšej slovenskej umeleckej školy, ktorá má výučbové priestory v troch bratislavských budovách ďaleko vzdialených od seba. Chýba jej internát, jedáleň, technologický pavilón a ďalšie najnutnejšie priestory, ktoré by mali pribudnúť v ďalších etapách. Areál školy na Drotárskej ceste je z roku 1981 a nedokončený. V roku 2001 na ňom bola realizovaná nadstavba, ale stále to nepostačuje zvyšujúcim sa nárokom v súčasnosti.



"Pred nami je prvá etapa výstavby najnutnejších potrieb pre študentov. Súťažou aj výstavou a katalógom zaslaných návrhov chceme tiež vyvolať diskusiu v architektonickej komunite, čo sa nám už aj kontroverzne podarilo. Architekti Šebo Lichý podali námietku voči súťaži, čo je viac právnický problém. Pre nás sú výsledky vyhlásené porotou záväzné," povedal pre TASR Stankoci.



