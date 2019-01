Divadlo Andreja Bagara začalo s prípravou inscenácie Hlava XXII

Premiéra hry v réžii Jána Luterána je naplánovaná na 8. marca.

Nitra 25. januára (TASR) – Divadlo Andreja Bagara (DAB) v Nitre začalo v týchto dňoch s nácvikom inscenácie, ktorá je divadelnou adaptáciou románu Josepha Hellera Hlava XXII. Premiéra hry v réžii Jána Luterána je naplánovaná na 8. marca v Štúdiu DAB.



Hlavným hrdinom inscenácie je pilot bombardéra Yossarian, ktorý je v armáde konfrontovaný s byrokratickou mašinériou a nezmyselnými predpismi, ktoré korunuje absurdná Hlava XXII. Román i jeho divadelná adaptácia je reflexiou druhej svetovej vojny. „Je plná humoru, grotesknosti a absurdity,“ hovoria o inscenácii jej tvorcovia.



Hra Hlava XXII je súčasťou tohtoročnej divadelnej sezóny v DAB, ktorá dostala názov Muži bez hraníc. „Vybrali sme tento titul, pretože si myslíme, že je svojou témou stále aktuálny. Vojnu, ktorá je nosným motívom Hellerovho románu, sa snažíme rozviesť aj do vojen, ktoré nie sú reprezentované len bombami a zbraňami, ale sú to vojny, ktoré zažívame každý deň, od korupcie, svojvôle mocipánov, v podobe vojny vzťahov pri chýbajúcej empatii a morálke. Tie absurdnosti, ktoré Hlava XXII popisuje, sú dosť ľahko prenosné do absurdnosti z dnešných novín,“ povedal o hre jej režisér Ján Luterán.



Tvorivý tím pracuje s dramatizáciou, ktorá pochádza priamo z pera autora románu Josepha Hellera. Hlavnú postavu Yossariana stvárni hosťujúci herec Daniel Ratimorský. „Je to výzva, na ktorú sa teším a dúfam, že ten výsledok bude takisto potešujúci. Verím, že postava Yossariana nebude plochá, ale ľudská a o to dôveryhodnejšia,“ uviedol Ratimorský.



Aj napriek tomu, že Hellerova Hlava XXII je veľkým vojnovým románom, tvorcovia sa rozhodli uviesť tento titul v priestoroch Štúdia DAB. „My sa nevenujeme nejakému historizmu, nejakej dobe, robíme to univerzálnejšie. Tomu zodpovedá aj scéna. Divadelné štúdio využijeme trošku spôsobom site specific. Hrať sa bude aj na balkónoch, ľudia budú sedieť akoby v aréne na štyroch miestach a bude sa hrať medzi nimi. Tým chceme vtiahnuť divákov viac do tej chobotnice Hlavy XXII, z ktorej sa nedá uniknúť a z ktorej sa snaží ujsť aj Yossarian, ale je v nej zacyklený a nedarí sa mu to,“ vysvetlil Luterán.



Diváci sa podľa jeho slov môžu tešiť na zaujímavú hru, ktorá rozpráva o absurdnosti vojny a násilia. „Ja by som bol veľmi rád, keby sa nám podarilo ten román a tú ťažkú tému podať s humorom. Tak, ako sa to podarilo aj Hellerovi. To je základ, na ktorom budeme stavať všetky tie absurdné situácie, ktoré musia byť vtipné a musia ľudí zabaviť,“ skonštatoval Luterán. Práve tragikomickosť podľa dramaturga Mira Dacha najlepšie vystihuje Hellerovu Hlavu XXII. „Smiech a vtip a tá absurdita, ktorá je tam dôležitá a podstatná, vyvoláva ten úsmev. To sú tie najzákladnejšie atribúty inscenácie, ktoré by tam mali byť a ktoré by mali diváci pociťovať,“ dodal Dacho.



V inscenácii sa okrem Daniela Ratimorského predstavia aj herci DAB Barbora Andrešičová, Lenka Barilíková, Juraj Ďuriš, Martin Fratrič, Branislav Matuščin, Martin Nahálka, Peter Oszlík, Andrej Remeník, Tomáš Turek a Marián Viskup.