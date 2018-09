Nové divadlo v Nitre pripravuje premiéru hry Čarodejnice

Javiskovú adaptáciu príbehu realizuje režisér Ondrej Spišák.

Nitra 25. septembra (TASR) - Nové divadlo (ND) v Nitre pripravuje v sezóne 2018/2019 viaceré projekty. Po účasti na multižánrovom podujatí Záleská divadelná púť a Scénickej žatve v Martine začalo s prípravou inscenácie na motívy knihy Roalda Dahla Čarodejnice. Javiskovú adaptáciu príbehu realizuje režisér Ondrej Spišák. "Inscenácia o chlapcovi, ktorý svoj život zasvätil boju so zlom, bude mať premiéru 19. októbra v Dome Matice slovenskej," uviedla Veronika Gabčíková z ND.



Na tom istom javisku sa v úvode svojej tretej divadelnej sezóny predstaví ND svojim divákom aj 26. septembra, kedy uvedie inscenáciu Slovensko v obrazoch. "Na Medzinárodnom festivale Divadelná Nitra zasa 30. septembra uvedieme na Svätoplukovom námestí rozprávku Cisárove nové šaty," povedala Gabčíková.



Ako pripomenula, ND sa pripravuje aj na viaceré zájazdové predstavenia. Na divadelnom festivale Sejdeme sa na Hanbálku v Malackách sa 3. októbra predstaví s najnovšou inscenáciou na motívy diela Františka Švantnera Slovensko v obrazoch. "V Mestskom divadle Pavla Országha Hviezdoslava v Bratislave odohráme 4. októbra Pinocchia v réžii Ivana Martinku a 5. októbra prídeme do Trnavy na nový festival nezávislého divadla Scena s hrou Cisárove nové šaty. Vo večerných hodinách tu zasa pre mladé a dospelé publikum odohráme inscenáciu Anna Franková. Za tri dni tak ND odohrá štyri predstavenia," dodala Gabčíková.