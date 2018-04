Nová Cvernovka 1. máj masovo oslávi s verejnosťou zábavnou prácou

Brány verejnosti sprístupní 50 ateliérov dizajnérov, maliarov, fotografov, architektov, filmárov, aj hudobných skúšobní či remeselných dielní a vo sviatok práce predstavia svoju činnosť.

Bratislava 28. apríla (TASR) – Kultúrne a kreatívne centrum v Bratislave Nová Cvernovka pripravuje svoje najväčšie podujatie pre verejnosť - Deň otvorených ateliérov 2018. V termíne 1. máj to bude celkovo ôsmykrát, avšak druhý raz v rekonštruovaných priestoroch päťposchodovej budovy bývalej Strednej priemyselnej školy chemickej na Račianskej ulici.



"Oplatí sa prísť do týchto priestorov. Je to taký koncentrovaný zážitok z celej budovy a jej komunity. Okrem otvorených ateliérov je tu množstvo výstav, koncertov, prednášok, hepeningov. Možno zažiť a spoznať rôzne kultúrne aktivity na jednom mieste," pozýva správca Nadácie Cvernovka Branislav Čavoj.



V čase od 10 h do 22 h svoje brány verejnosti sprístupní 50 ateliérov dizajnérov, maliarov, fotografov, architektov, filmárov, ale aj hudobných skúšobní či remeselných dielní a vo sviatok práce predstavia svoju prácu, ktorej sa počas roka venujú. Mestský festival zameraný na prezentáciu tvorby súčasnej komunity ateliérnikov spestria tanečný workshop v telocvični, premietanie filmových dokumentov aj o práci pri prestavbe školy na kultúrne centrum či diskusia o recyklácii.



Program ateliérov bude podvečer sprevádzať čítanie hercov Jany Oľhovej, Petra Šimuna a Richarda Stankeho z diel Ivana Kadlečíka, koncerty skupín Vec s kapelou, Koala Voice, Tusté Baletky, Saténové ruky a Duhan. Deti sa zabavia na tvorivých dielňach, "animákoch", bábkovom divadle Morgonrock, interaktívnom predstavení v Edudrame, koncerte Pánka alebo na ihrisku v Park de Palma.



"Nová Cvernovka sa v priebehu uplynulých mesiacov stala centrom, ktoré prepája rastúcu komunitu ľudí - umelcov, dizajnérov, občianskych aktivistov a aj všetkých tých, ktorí ich tvorbu a myšlienky zdieľajú a podporujú. A 1. mája sa jej priestory otvoria, už o veľký kus zrevitalizované, aj pre množstvo ďalších. Je skvelý pocit vedieť, že aj vďaka nášmu dielu podpory si môže z tohto miesta odnášať zážitky stále viac Bratislavčanov vrátane rodín aj s tými najmenšími," hovorí Alexander Resch, predseda správnej rady Nadácie VÚB, ktorá je dlhodobým partnerom živej kultúry v Novej Cvernovke a zapojila sa aj do príprav aktivít nielen pre deti.



Prvomájový program je na internetovej stránke 1maj.nadaciacvernovka.sk.