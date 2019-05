V Bratislave sa začína 15. ročník festivalu Nová dráma/New Drama

Sekciu Focus organizátori tento rok zamerali na grécke divadlo a drámu.

Bratislava 4. mája (TASR) - V Bratislave sa v sobotu začína jubilejný 15. ročník celoslovenského divadelného festivalu Nová Dráma/New Drama. Festival, ktorého leitmotívom je vzťah divadla a drámy k ekológii a environmentalistike, potrvá v bratislavských divadlách do 9. mája.



O festivalové ceny zabojuje desať inscenácií súčasnej slovenskej a svetovej drámy. V hlavnom programe figurujú Štúdio 12, Bratislava a Divadlo Pôtoň, Bátovce s inscenáciou Americký cisár, predstavenie Petry Fornayovej a kol. Koniec Koniec, bratislavské Divadlo NUDE s titulom Ľúbim ťa a dávaj si pozor, Prešovské národné divadlo s inscenáciou Moral insanity, Divadlo Astorka Korzo '90 s titulom Náš človek, Činohra Slovenského národného divadla s Projektom 1918, nitrianske Teatro Tatro s inscenáciou Stalker, Mestské divadlo Žilina s dielom Vedľajšie účinky, bratislavské GUnaGU s hrou Vodka a chróm (sestričky, pacienti, doktori a disidenti) a Štátne divadlo Košice s inscenáciou Znovuzjednotenie Kóreí. Do nesúťažného programu Nádejná budúcnosť sa dostala inscenácia bratislavského Štúdia 12 Soren Kierkegaard.



Sekciu Focus organizátori tento rok zamerali na grécke divadlo a drámu, predstaví sa ODC Ensemble s interaktívnou performanciou Revolt Athens v réžii Elli Papakonstantinu. Theory Event na tému Grécke divadlo v rokoch krízy (2009 - 2019) povedie grécky teatrológ Savas Patsalidis.



Patrónkou jubilejného ročníka je mladá rumunská režisérka, dramatička a performerka Gianina Carbunariu, ktorá povedie masterclass. Na festivale uvedú do života jej nový zborník hier, ktorý vydáva Divadelný ústav. "Sme veľmi radi, že prijala naše pozvanie a zaradila sa do plejády dramatikov, ktorí počnúc Deaou Loher, Rolandom Schimmelpfennigom, Jonom Fossem, Ivanom Vyrypajevom, udržiavajú úroveň patronátu nad festivalom na veľmi pozitívnej hladine. Sú to mená, ktoré poznajú naši diváci z repertoáru slovenských divadiel a vždy je zaujímavé pozrieť sa naživo na daného autora," povedala pre TASR riaditeľka Divadelného ústavu a festivalu Nová dráma Vladislava Fekete.







"Hlavný program dopĺňajú prezentácie nových kníh Divadelného ústavu týkajúce sa gréckej a rumunskej drámy, inscenované čítanie finálových textov súťaže Dráma 2018 - Trojboj, ale i medzinárodná konferencia zameraná na ekologické a environmentálne problémy v divadle, či predstavenie nového projektu Green Drama," poznamenala Lenka Čepková, členka poroty súťaže pôvodných dramatických textov v slovenskom a českom jazyku. Ako ďalej ozrejmila, v rámci novinky Green Drama uvedú nové dramatické texty slovenských autorov, ktoré aktuálne vznikajú a zameriavajú sa na ekologické a environmentálne otázky.



Predstavenia sa odohrávajú v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava, SND, Štúdiu 12, na Malej scéne STU a v Divadle Astorka Korzo '90. Taktiež sa konajú v A4 - priestore súčasnej kultúry, v Búdke 22, V Divadle GUnaGU a Na seči č. 1. Viac informácií nájdu záujemcovia na www.novadrama.sk.