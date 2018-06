Nová Klenotnica na Bratislavskom hrade prezentuje šperky z minulosti

Expozícia v rekonštruovaných aj podzemných priestoroch obsahuje okolo 500 úžitkových predmetov zo striebra vyrobených od 17. storočia do prvej polovice 20. storočia.

Bratislava 28. júna (TASR) - Historické múzeum Slovenského národného múzea (SNM) má nový výstavný priestor na Bratislavskom hrade – Klenotnicu. Expozícia v rekonštruovaných aj podzemných priestoroch obsahuje okolo 500 úžitkových predmetov zo striebra vyrobených od 17. storočia do prvej polovice 20. storočia.



Vo vitrínach sú šperkovnice, svietniky, poháre, soľničky, tanieriky, tácky, nádoby na maslo, kliešte na cukor, lopatka na tortu a iné potreby do šľachtickej domácnosti. Vyrobili ich majstri zo slovenských cechov, z Viedne i Nemecka. Niektoré sú zdobené zlátením alebo rytím ženských postáv či inými motívmi.



Sú tam aj rôzne predmety v secesnom slohu, neoklasistická čajová súprava, cestovné príbory v kufríku pre dospelých aj deti, dekoratívne tepané misy zo strieborného plechu z konca 19. storočia.



Samostatnú časť majú výrobky Sandriku v Dolných Hámroch, ktorý bol dlhodobým závodom na spracovanie striebra. Posledné jeho strieborné predmety sú z roku 1949. Návštevník sa dozvie aj o jeho svetových úspechoch.



"Je to stála expozícia zostavená zo zbierkového fondu drahých kovov nášho múzea," uviedla na štvrtkovom otvorení Klenotnice pre TASR jej kurátorka Andrea Milanová z Historického múzea SNM.