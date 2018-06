FOTO: Výstava približuje storočný vývoj dizajnu na Slovensku

Na snímke výstava 100 rokov dizajnu v Slovenskom centre dizajnu. Výber zo zbierok Slovenského múzea dizajnu z rokov 1918 - 2018 v Bratislave 29. júna 2018. Foto: TASR/Dano Veselský

Bratislava 29. júna (TASR) - Slovenské múzeum dizajnu (SMD) sídliace v bratislavských Hurbanových kasárňach začína svoju výstavnú činnosť prvou expozíciou: 100 rokov dizajnu/Slovensko 1918–2018. Pripravili ju pri príležitosti 100. výročia vzniku Československej republiky a 25. výročia vzniku Slovenskej republiky.na piatkovej tlačovej konferencii to uviedol pre TASR vedúci SMD a hlavný kurátor výstavy Maroš Schmidt.V podkrovnej expozícii nechýbajú hračky, stoličky, rôzne druhy písma, plagáty, knižný dizajn, móda a iné textilné výrobky, rádiá, elektrospotrebiče a ďalšie predmety používané v domácnosti. Návštevník výstavy sa dozvie, že v zbierkach SMD sú najviac zastúpené výrobky z kombinovaných materiálov, kto boli najvýznamnejší producenti smaltového riadu alebo súkromní výrobcovia keramiky.Tiež, že vďaka zmeneným zákonom v Uhorsku vznikali od konca 19. storočia na Slovensku textilné priemyselné závody a od 90. rokov 20. storočia po súčasnosť je ich kolapsový vývoj. Podobná zánikovosť v tomto období je aj v sklárskej tradícii a iných priemyselných odvetviach.Prezentovaný výber zo zbierok SMD je výsledkom niekoľkoročnej vedecko-výskumnej a zbierkotvornej práce najmladšieho slovenského múzea. Vzniklo koncom roku 2013 ako súčasť Slovenského centra dizajnu, ktorého zriaďovateľom je Ministerstvo kultúry SR.dodal Schmidt.Výstava potrvá do 29. júna 2020. Múzeum s voľným vstupom je otvorené denne okrem pondelka od 13. do 18. hodiny.