Novinkou festivalu Viva Musica! je Štvorkoncert s orchestrom

Bratislava 27. júla (TASR) – Letný festival Viva Musica! v Bratislave ponúkne špeciálne predstavenie štyroch interpretov na jednom pódiu so symfonickým orchestrom.



Uskutoční sa v stredu 31. júla v Starej tržnici pod názvom Štvorkoncert. Speváci Jana Kirschner, Katarzia, Dan Bárta a skupina Korben Dallas uvedú svoje najväčšie hity i niekoľko noviniek so 40-členným orchestrom Viva Musica! pod taktovkou dirigenta Braňa Kostku.



"Snažím sa naštudovať si podstatu skladieb. Potom sa púšťam do analýzy orchestrálnych aranžmánov, snažím sa ako dirigent dekódovať zámer aranžéra, čo je veľmi dôležité pre takýto orchester, aby som vedel naplánovať skúšobný proces. Dramaturgiu a komunikáciu s interpretmi zabezpečuje hudobne zdatný tím festivalu a ja dostanem zoznam skladieb s partitúrami. Koncentrujem sa len na rolu dirigenta, čo si nesmierne užívam. Budem sa snažiť zoznamovať sa s určitými technickými nástrahami, aby sme boli na ne pripravení," uviedol pre TASR Kostka.



Vybraní interpreti na tomto festivale už majú skúsenosť s orchestrom. Kirschner ju prvýkrát absolvovala v roku 2009. O dva roky neskôr sa v Starej tržnici predstavil Bárta s Illustratosphere a s českým Epoque Quartet. V roku 2014 si s orchestrom zahrali Korben Dallas. Vlani svoje piesne v experimentálnych aranžmánoch predstavila Katarzia s Viva Musica! ensemble.