Novú sezónu v Schaubmarovom mlyne otvoria výstavou keramiky

Bratislava 12. mája (TASR) - V Galérii výtvarného umenia v Schaubmarovom mlyne otvoria v nedeľu 13. mája tohtoročnú sezónu novou výstavou Z kruhu von. "Chystáme komentované prehliadky, rodiny sa môžu zapojiť do workshopov a všetkých pozývame na koncert mladej bratislavskej kapely Tolstoys, príde aj špeciálny hosť - DJ a raper Vec," TASR informovala programová manažérka Schaubmarovho mlyna v Pezinku Zuzana Palicová.



Nová výstava zaostruje na slovenskú keramiku, ktorá si status vitálneho a otvoreného výtvarného média formuje od 50. rokov 20. storočia. Expozícia túto líniu sleduje témami ako nádoba, tanier, figúra, ale aj prienikmi do polohy objektu či inštalácie. "Základom výstavy je zbierka keramiky Slovenskej národnej galérie (SNG), ktorá je koncentrovaným náhľadom hlavne do ateliérovej tvorby uplynulých dekád. Zbierkový fond vznikol v roku 1961 a keramiku 20. - 21. storočia v ňom zastupuje viac ako 600 diel prevažne slovenských autorov," uvádza kurátorka výstavy Viera Kleinová (SNG).



V pezinskom výbere sa z tejto reprezentatívnej zbierky objavia diela zakladateľských postáv, ako sú Julie Horová, Dagmar Rosůlková i výrazné dizajnérske, sochárske, maliarske prieniky do keramického média (M. Balgavý st., J. Sušienka, I. Vanek, T. Lugs, E. Lugsová, J. Marth a i.), ale napríklad aj radikálne experimenty s materiálom a práce prekračujúce tradičné keramické kanóny (I. Holešovský, G. Luptáková, I. Vidrová-Langerová, A. Horváthová). "Z kruhu von okrem toho nazrie aj mimo zbierkových fondov SNG - protagonistom modernej a súčasnej slovenskej keramiky tak budú na výstave sekundovať mladí, nastupujúci aktéri domáceho keramického dizajnu a umenia, zastupovaní najmä absolventmi a študentmi Ateliéru keramiky VŠVU v Bratislave," vysvetlila kurátorka výstavy, na ktorej sa predstaví takmer päťdesiatka tvorcov.



Vernisáž sa začne o 15.00 h. Následne sa uskutočnia komentované prehliadky, súčasťou programu sú workshopy pre rodiny s deťmi (15.00 - 17.00). Koncert skupiny Tolstoys štartuje o 17.00 a raper Vec vystúpi o 18.30 h.