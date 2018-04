VIDEO: Nu Dance Fest prinesie česko-slovenské duetá a interaktívnu hru

Medzi divácke ťaháky patrí predstavenie Untied Tales kanadsko-slovenskej dvojice Clary Furey a Petra Jaška.

Bratislava 10. apríla (TASR) - Výber z najzaujímavejších predstavení poslednej sezóny prinesie na konci apríla do Bratislavy 13. ročník medzinárodného festivalu súčasného tanca a pohybového divadla Nu Dance Fest. Témou podujatia v symbolickom "osmičkovom" roku je Česko a Slovensko a spolupráca týchto dvoch krajín. "Špeciálne v oblasti súčasného tanca je kooperácia medzi českými a slovenskými umelcami veľmi, veľmi bohatá, to sme sa snažili podčiarknuť v programe," uviedla v utorok na tlačovej konferencii riaditeľka festivalu Petra Fornayová.



Festival ponúkne niekoľko slovensko-českých predstavení a vystúpenia výrazných českých a slovenských umelcov spolupracujúcich so zahraničnými partnermi. Prvým bude otváracie podujatie Everywhen. Predstavenie je vystavané okolo témy opakovania sa dejín, rozporov v súkromnej a politickej rovine života a okolo toho, ako prezentujeme a obhajujeme hlboko zakorenené ideológie. Česko-slovenský projekt kolektívu pod vedením slovenských autoriek Soni Ferienčíkovej a Márie Júdovej a rumunskej umelkyne Alexandry Timpau bude mať na Nu Dance Feste slovenskú premiéru. Predstavenie uvedie festival dvakrát, je zároveň súčasťou aprílového Dobrého trhu na Jakubovom námestí.



Medzi divácke ťaháky patrí predstavenie Untied Tales kanadsko-slovenskej dvojice Clary Furey a Petra Jaška. Performance, v ktorej vytvorili snový, až takmer halucinogénny svet balansujúci na hrane videného a tušeného, uvedú ako záverečné podujatie hlavnej časti festivalu v stredu 25. apríla v A4.







V programe figuruje aj predstavenie nezávislej divadelnej skupiny Odivo - Stopy v pamäti. Autorky Maja Danadová a Monika Kováčová v ňom spracovali tému paranoidnej schizofrénie. Medzi výrazné česko-slovenské čísla festivalu patrí dielo dua Tereza Ondrová, Peter Šavel As Long As Holding Hands, predstavenie o vývoji partnerského vzťahu, ktoré po premiére v ČR "zaujalo ako spracovaním, tak odľahčenosťou a humorom". Nu Dance Fest ho uvedie v slovenskej premiére.



Zastúpenie na festivale budú mať podľa jeho dramaturga Honzu Malíka mladé talenty súčasného tanca zo Slovenska aj z Česka. Venovaný je im večer Mladé tváre súčasného tanca SK/CZ, ktorý predstaví najsľubnejších mladých tanečníkov a choreografov z oboch krajín. Pôjde o autorov, ktorí sa predstavili v tanečnej sekcii pražského Festivalu Nové Evropy a v slovenskej súťaži Gala Art Moves. Začínajúcich tvorcov doplní mladá slovenská tanečnica Soňa Kúdeľová, ktorá uvedie predstavenie Autopilot.



Téma festivalu rezonuje aj v sprievodnom programe - interaktívnej inštalácii Storočná os, ktorá zmapuje storočie na Slovensku, a v koncerte česko-slovenského projektu Mušnula. K sprievodným podujatiam bude patriť aj premietanie krátkych tanečných filmov, premietať sa bude aj tanečný dokument Haló? Je tam někdo? českej režisérky Petry Tejnorovej a tanečníčky Terezy Ondrovej, ktorý má upútať všetkých milovníkov sci-fi, tanca a dobrodružstva. Návštevníci sa môžu tešiť aj na tanečný workshop pre seniorov Tanec 60+, ktorý festival pripravil v spolupráci s Galériou mesta Bratislavy. Druhým interaktívnym podujatím bude SouHra - zábavná "bojovka" pre rodiny, ktorá sa bude konať ako jediné podujatie v KC Modra. Na túto aktivitu sa môžu rodinné tímy prihlasovať podľa pokynov zverejnených na www.nudancefest.sk.



V poradí 13. ročník festivalu sa uskutoční od 18. do 29. apríla. Centrami podujatia budú A4 - priestor súčasnej kultúry a Štúdio 12.