O galaprogram To najlepšie zo SĽUK-u je na východe SR veľký záujem

Bratislava 28. januára (TASR) – O galaprogram To najlepšie zo SĽUK-u je na východnom Slovensku veľký záujem. Pre TASR to uviedla PR manažérka Slovenského ľudového umeleckého kolektívu Lucia Sopková. "O naše turné prejavili obyvatelia východného Slovenska veľký záujem, čo nás teší, pretože ocenili výber toho najlepšieho, čo naši umelci pripravili a prezentujú," povedala Sopková.



Galaprogram To najlepšie zo SĽUK-u už videli návštevníci v športovej hale v Michalovciach a v Humennom, dnes večer bude v Angels Aréne v Košiciach. V pondelok (29.1) sa tanečný súbor, ľudová hudba a ženská spevácka skupina predstaví v Športovej hale v Bardejove a v utorok (30.1.) ukončí prezentáciu pestrej mozaiky ľudových tancov a piesní v Aréne Poprad.



"Čo sa týka ďalších predstavení SĽUK-u, s programom Genezis vystúpime v marci v Senici, Nitre a Žiline, na vystúpenie v Senici si už možno kúpiť aj vstupenky, zopár vystúpení máme naplánovaných ešte aj s Jááánošíííkom po tristo rokoch v spolupráci s Radošinským naivným divadlom," doplnila Sopková s tým, že s radošincami pripravujú ďalšiu umeleckú spoluprácu.



V apríli čaká SĽUK premiéra nového programu s názvom Krajinka a pripravuje sa aj program k oslave 90. narodenín tanečníka, režiséra, dramaturga, choreografa a dlhoročného umeleckého vedúceho SĽUK-u Juraja Kubánku a program k 70. výročiu založenia SĽUK-u, ktoré oslávi v roku 2019.