O ples slovensko-rakúskych susedov v Bratislave majú záujem vo Viedni

Bratislava/Wolfsthal 14. januára (TASR) – O ples slovensko-rakúskych susedov, ktorý sa bude konať v sobotu 20. januára v Bratislave, majú záujem okrem obyvateľov prihraničných obcí aj vo Viedni. Pre TASR to potvrdila poslankyňa Obecného zastupiteľstva v rakúskom Wolfsthale Zuzana Ondrisová, ktorá Ples susedov organizuje.



„Záber záujemcov sa v porovnaní s minulým rokom rozšíril z Wolfsthalu, Bergu, Hainburgu a Bratislavy aj o Slovákov z prihraničných obcí Pothneusiedl, Kittsee, Marchegg, ale aj z Viedne. Verím, že to prehĺbi a utuží naše vzájomné susedské vzťahy,“ uviedla Ondrisová.



Na Ples susedov pricestuje s manželkou aj niekdajší slovenský emigrant Vlado Mlynár. Slováci v Rakúsku ho poznajú najmä ako spoluzakladateľa slovenského časopisu Pohľady, ktorý vydáva Rakúsko-slovenský spolok vo Viedni. Mlynár stojí aj za Slovenským školským spolkom Sova. Založil ho pred pätnástimi rokmi s cieľom zachovať pre deti Slovákov žijúcich v Rakúsku slovenčinu ako materinský jazyk. Každú sobotu deti z Viedne a okolia navštevujú hodiny slovenčiny, okrem toho pozývajú aj slovenských umelcov do Viedne. Mlynár je zároveň aj predseda poradenského zboru Slovákov pri úrade ministerského predsedu vo Viedni.



Na ples sa chystá aj bratislavský župan Juraj Droba a starosta Wolsfthalu Gerald Handig. „Sme potešení, že si starosta nájde čas, pretože v Rakúsku vrcholí predvolebná kampaň do krajinského parlamentu rakúskej Spolkovej krajiny Dolné Rakúsko a starosta má v ten večer aj pracovné povinnosti,“ doplnila Ondrisová.



Na slovensko-rakúskom Plese susedov v Dancehouse Interklub Bratislava na Kramároch, na ktorý príde viac ako 150 hostí, sa budú podávať jedlá a nápoje predovšetkým od lokálnych producentov, najmä z Wolfsthalu a Bergu. Moderovať bude Slávka Halčáková a Roland Geldner z Wolfsthalu, o predtancovanie sa postará Interklub Bratislava, ktorý zvykne otvárať aj Ples v opere, a prítomní sa zabavia aj pri folklórnych tancoch a hudbe folklórneho súboru Devín.