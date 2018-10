Trojan: Na Tomanovi som mohol zmapovať anatómiu cesty k moci

Toman bol mužom mnohých tvárí a mien, na svojej ceste hore sa nezastavil pred ničím. Bol poverený zásadnou úlohou - zohnať peniaze, ktoré komunistom vyhrajú voľby.

Bratislava 16. októbra (TASR) - Režisér Ondřej Trojan (Želary, Občiansky preukaz) predstavil v utorok v Bratislave svoj štvrtý celovečerný film. V česko-slovenskej dráme Toman sa vracia do málo zmapovaného obdobia, tzv. tretej republiky, rokov 1945 - 1948. V tom čase sa v boji o moc nad povojnovým Československom medzi demokratmi a Moskvou riadenými komunistami formovala republika na ďalších 40 rokov. Významne k tomu prispel aj Zdeněk Toman - šedá "červená" eminencia, šéf československej zahraničnej rozviedky, šmelinár, karierista a obchodník s osudmi ľudí.



"Asi by som nechcel nakrúcať biografiu niekoho známeho, nebavilo by ma skúmať preskúmané, ale tým, že som narazil na osobu, ktoré je ľuďom neznáma, prišlo mi to veľmi napínavé," povedal pre TASR Trojan s tým, že mu vyhovovalo aj politické pozadie príbehu a to, že bol Toman obklopený, naopak, známymi vysokými politikmi. "Anatómiu vzostupu a vôbec cesty k moci som mohol mapovať na postave, ktorá mi pripadala zaujímavejšia a napínavejšia tým, že pracoval v pozadí, v rozviedke a bol to kšeftár, stranou poverený, aby pre nich zháňal peniaze," doplnil režisér pravdivého príbehu rozporuplnej osobnosti Zdeňka Tomana, vlastným menom Zoltána Goldbergera, pochádzajúceho zo slovenských Sobraniec. Toman bol mužom mnohých tvárí a mien, na svojej ceste hore sa nezastavil pred ničím. Bol poverený zásadnou úlohou - zohnať peniaze, ktoré komunistom vyhrajú voľby. A peniaze zohnať vedel, pre seba, pre rodinu i pre stranu. Šmelinou, vydieraním, obchodmi s vojnovými zločincami aj ich obeťami. Práve Toman umožnil presun východoeurópskych Židov, ktorí prežili holokaust a unikali pred povojnovými pogromami cez Československo do Palestíny - samozrejme, za tučnú províziu. Neštítil sa ničoho.







Trojan prináša na plátna kín nielen napínavú politickú a osobnú drámu, ale aj vernú dobovú rekonštrukciu skutočných udalostí, opierajúcu sa o archívne a očité svedectvá. Pri tvorbe scenára, ktorý napísal spolu so Zdenkou Simandlovou, autorom námetu je Frank Reiss, vychádzal s Tomanových spomienok. "To bol základný materiál, ale pochopiteľne, on sa vykresľoval v úplne v iných farbách, než ako niektoré udalosti prebiehali, takže sme všetko preverovali cez archívy ministerstva vnútra. Bolo by ešte zaujímavé dostať sa do moskovských archívov, tam by sme sa k smrti Jana Masaryka a nejakým veciam ešte dozvedeli niečo o 'KGB-áckej vetve', ktorá tu fungovala," poznamenal režisér, ktorý čerpal informácie aj v amerických a izraelských archívoch.



Zdeněk Toman sa vďaka svojej schopnosti zariadiť čokoľvek prepracoval z pozície radového úradníka až na post vedúceho zahraničnej rozviedky a systematicky ju čistil od nestraníkov. Na konci sa však sám stal jedným z prvých komunistov väznených komunistami, ale tiež jedným z mála, ktorému sa z komunistického väzenia podarilo utiecť a dostať sa za hranice. Vo filme ho stvárnil Jiří Macháček. "Prvýkrát v živote som nehral fiktívnu postavu, ale postavu, ktorá skutočne žila. Zrazu som cítil väčší rešpekt, silnejšiu zodpovednosť za to, že môžem svojím jednaním toho človeka posunúť k dobrému alebo k zlému. O to viac som sa začal o Tomana zaujímať," priznal Macháček, pre ktorého je Toman nejednoznačný charakter. V príprave na jeho stvárnenie čítal aj výsluchy Tomanových príbuzných a blízkych spolupracovníkov: "Výsluchy ŠTB z 50. a 60. rokov. Tie ho vykresľujú ako zradcu socializmu a ľudskú príšeru. Na druhej strane sú tu ale Tomanove zásluhy, pomoc mnohým židovským rodinám pri povojnovom presune a pocty od štátu Izrael".







Ďalšie postavy, či už historicky známe, ako boli Rudolf Slánský, Jan Masaryk, Klement Gottwald či prezident Beneš, alebo tie, o ktorých existencii a vplyve vie málokto, stvárnili Stanislav Majer, Roman Luknár, Kateřina Winterová, Kristýna Boková, Táňa Pauhofová, Jaromír Dulava, Marián Mitaš, Martin Finger, Lukáš Latinák, Aleš Prochádzka, Ady Hajdu a iní. Za kamerou stál Tomáš Sysel, kostýmy vytvorila Katarína Štrbová-Bieliková, autorom hudby je hudobný skladateľ Michal Novinski.



Toman vznikol v koprodukcii Total Helpart T. H. A., PubRes, ČT, Fortuna Film und TV, RTVS, Barrandov Studio s podporou Státního fondu kinematografie a Audiovizuálneho fondu. Do slovenských kín vstúpi vo štvrtok 18. októbra.