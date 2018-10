O víťazstvo v Košickom zlatom poklade opäť zabojuje 12 finalistov

Sobotňajší finálový koncert naživo odvysiela Rádio Slovensko a televízny hudobný dokument si diváci môžu pozrieť v sobotu 3. novembra o 15.20 h na Dvojke.

Košice 18. októbra (TASR) – V poradí 34. ročník pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad sa blíži do svojho záveru. Mená víťazov sa verejnosť dozvie v sobotu (20. 10.) po finálovom koncerte v košickom Kulturparku.



Tri víťazné skladby z 12, ktoré sa prepracovali do finále, vyberie odborná porota v zložení Igor Timko, Peter Bič, Rasťo Kopina, Juraj Vančík, Jindřich Bardon, Richard Jajcay a riaditeľ súťaže Juraj Hidvéghy. Na víťazov čakajú finančné ceny, absolútny víťaz nahrá svoju skladbu v štúdiu Slovenského rozhlasu. V nesúťažnej časti koncertu sa predstavia víťazi predchádzajúcich ročníkov – Adrián Ondov z minulého roku a z roku 2010 Tomáš Buranovský.



Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže je Štúdio RTVS Košice. Jeho výkonný riaditeľ Jozef Puchala ju vníma ako neoddeliteľnú súčasť aktivít štúdia. "Je to už 34. ročník a moje poďakovanie patrí všetkým, ktorí udržali jej kontinuitu. Ide nielen o prezentačnú aktivitu košického štúdia, ale aj o prestížnu súťaž, ktorá má históriu, opodstatnenie, výsledky a budúcnosť," konštatoval.



V aktuálnom ročníku bolo prihlásených 161 skladieb, z ktorých o prvej šestici finalistov rozhodla výberová komisia a o druhej SMS hlasovaním poslucháči Rádia Slovensko. "Teší ma, že sa vďaka Košickému zlatému pokladu dostane do rozhlasového éteru 12 nových po slovensky spievaných skladieb. Teší ma aj zvyšujúci sa počet súťažných skladieb v posledných ročníkoch a taktiež skutočnosť, že sa do súťaže hlásia autori a interpreti zo všetkých kútov Slovenska," uviedol Hidvéghy.



Sobotňajší finálový koncert naživo odvysiela Rádio Slovensko a televízny hudobný dokument si diváci môžu pozrieť v sobotu 3. novembra o 15.20 h na Dvojke. Informovala o tom hovorkyňa RTVS Erika Rusnáková.



Pesničková súťaž Košický zlatý poklad vznikla v roku 1980. Od svojho vzniku vytvára priestor na prezentáciu a propagáciu tvorby mladým autorom a interpretom pôvodnej slovenskej populárnej hudby. Počas predchádzajúcich finálových koncertov zaznelo celkovo 361 nových slovenských piesní.