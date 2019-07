Ondřej Gregor Brzobohatý nakrútil videoklip k novinke In Your Shoes

Na videoklipe spolupracoval s kameramanom Janom Drnkom a choreografmi Pavlom Strouhalom a Ivanou Hannichovou.

Bratislava 24. júla (TASR) - Ondřej Gregor Brzobohatý nakrútil videoklip k svojmu novému singlu In Your Shoes. Prvýkrát od svojich predošlých skladieb sa všestranný muzikant, ktorý je zároveň autorom textu, rozhodol pre angličtinu. K spolupráci si prizval mladú talentovanú speváčku Elis Mraz. Novinka je poctou Tomášovi Baťovi. TASR informovala PR manažérka Adriana Čahojová.



„S Elis nás spája láska pre americký zvuk rytmických piesní, tak sme si chceli niečo podobné vymyslieť i pre seba. Čo sa týka mňa, veľmi dobre viem, že budem vždy znieť v rodnom jazyku omnoho autentickejšie, ale už som dosť starý na to, aby som sa trápil tým, či moja angličtina bude niekoho iritovať alebo nie, tak som sa do toho pustil a z výsledku som bol sám milo prekvapený,” uviedol Brzobohatý k rozhodnutiu naspievať singel v anglickom jazyku.







Na videoklipe spolupracoval s kameramanom Janom Drnkom a choreografmi Pavlom Strouhalom a Ivanou Hannichovou. V klipe sa objavujú i popredné osobnosti českej tanečnej scény. Réžie sa ujal sám autor piesne.



„Za najdôležitejšie považujem myšlienku a poslanie piesne a videoklipu. Sú o odovzdávaní dobrej inšpirácie na úkor ľudskej nevraživosti. Ktokoľvek to dokáže, má môj obdiv. Preto je skladba venovaná Tomášovi Baťovi, ktorý bol vlastne jedným z prvých významných a dôležitých českých influencerov,” dodal Brzobohatý.



Úspešný skladateľ a producent sa ihneď po prázdninách chystá na prípravu svojho veľkého decembrového koncertu vo Fórume Karlín Brzobohatý & Friends, kde spoločne so svojou kapelou, doplnenou o symfonický orchester, privíta okrem iných muzikantských osobností práve i Elis Mraz, s ktorou pieseň In Your Shoes naspieval.