One Day Jazz Festival pripravuje jubilejný 10. ročník

Ako je už pri tomto etablovanom festivale zvykom, fanúšikov dobrej hudby opäť čaká letná i zimná edícia a koncerty domácich i zahraničných hviezd aj nádejných mladých umelcov.

Bratislava 20. mája (TASR) – Populárny One Day Jazz Festival pripravuje v tomto roku jubilejný desiaty ročník. Ako je už pri tomto etablovanom festivale zvykom, fanúšikov dobrej hudby opäť čaká letná i zimná edícia a koncerty domácich i zahraničných hviezd aj nádejných mladých umelcov.



Tohtoročná letná edícia One Day Jazz Festivalu sa odohrá počas šiestich júnových dní v štyroch mestách a vráti sa ešte na jeden deň v júli do Bratislavy. Tým prvým bude koncert 13. júna na Bratislavskom hrade, kde sa predstavia Dan Bárta & Illustratosphere, americká jazzová a gospelová speváčka Lizz Wright a Slovenská filharmónia pod dirigentskou taktovkou Oskara Rózsu.



Amfiteáter v Banskej Štiavnici privíta 16. júna Lionel Loueke Trio feat. Daniele Camarda & Martin Valihora a slovenské zoskupenie Ľubomír Gašpar Cimbal Project. Deň nato sa v bratislavskom Divadle Aréna predstavia na samostatnom koncerte Lionel Loueke Trio feat. Daniele Camarda & Martin Valihora.



Hotel Galileo na Donovaloch ponúkne 23. júna koncert amerického zoskupenia Chris Daddy Dave & The Drumhedz a táto formácia koncert zopakuje deň nato v bratislavskom Ateliéri Babylon a do tretice sa s koncertom predstaví 25. júna v Mestskom divadle Žilina.



Bratislavské nádvorie Eurovea bude 13. júla miestom koncertu s názvom 100 rokov CZ/SK JAZZ. Tento koncert českých a slovenských jazzových osobností bude venovaný 100. výročiu vzniku Československa a pamiatke Jozefa Šošoku. Koncerty začnú od 18. hodiny vždy dvojicou interpretov z Českej a Slovenskej republiky a na záver to bude veľká česko-slovenská jam session všetkých účinkujúcich. Predstavia sa Emil Viklický & Miroslav Vitouš feat. Martin Valihora, Tribute To Jozef Dodo Šošoka feat. Ondrej Krajňák, Gabriel Jonáš, Tomáš Baroš, Juraj Griglák, Jozef Brisuda, Peter Solárik, Michal Bugala, Martin Valihora, Dávid Hodek a na záver zoskupenie SK Bass Legacy Project, v ktorom účinkujú Aaron Hodek, Juraj Griglák feat. Eugen Vizváry, Tomáš Gajlík, Michal Bugala, Dávid Hodek a Martin Valihora.