Opera Otello od G. Verdiho sa vracia do košického divadla

Otello je považovaný za jedno z Verdiho vrcholných diel, ktoré bolo uvedené 15 rokov po opere Aida.

Košice 20. februára (TASR) – Opera Otello z dielne talianskeho skladateľa Giuseppe Verdiho sa vráti po 38 rokoch na javisko Historickej budovy Štátneho divadla (ŠD) Košice. Ako na stredajšej tlačovej konferencii pripomenul hovorca divadla Svjatoslav Dohovič, za naštudovaním stojí medzinárodný tím.



Otello je považovaný za jedno z Verdiho vrcholných diel, ktoré bolo uvedené 15 rokov po opere Aida. Ako povedal riaditeľ opery ŠD Košice Karol Kevický, medzinárodný tím priniesol do košického divadla "staré poctivé divadelné remeslo".



Podľa jeho ďalších slov ide o náročnú partitúru pre akýkoľvek svetový operný dom. "Orchester je plnohodnotný a tematicko-tvorný článok tohto diela. Sú to nesmierne náročné party. Každý z hráčov je istým spôsobom sólistom," povedal s tým, že zbormajster Lukáš Kozubík sa popasoval aj s tým, že operný zbor ŠD Košice patrí medzi tie menšie, v súčasnosti má 38 členov.



Ako pripomenul, v tomto prevedení Otella bude aj scéna s detským zborom, ktorú väčšina divadiel neuvádza. "My sme si tento škrt dovolili otvoriť. Bolo to pre nás síce náročné, lebo sú tam netradičné nástroje ako lutna, gitara, mandolína, gajdy alebo dudy. Ale stojí to za to a myslím si, že divák aj z tohto pohľadu príde na Otella rád, lebo to nie je bežné počuť na živých produkciách," dodal Kevický s tým, že milovníci klasickej opery si prídu na svoje.



Nové naštudovanie Otella bude v titulnej postave aj návratom tenoristu Michala Lehotského na dosky košického divadla. Pôjde o ôsme javisko, na ktorom stvárni túto postavu. "To nie je opakovanie. Dúfam, že je to hlbšie vstupovanie do nejakých ľudských štruktúr. Aj poslucháč môže načúvať nové veci. Aj keď rolu opakujeme, aj keď je to v tej istej produkcii, každý večer je nový a každý okamih je nový okamih," vysvetlil. Ako pripomenul, taliansky skladateľ pri písaní tejto opery použil poetický text Williama Shakespearea a zhodnotil vrcholnú drámu v romantickom hudobnom šate. Podľa neho je príbeh Otella aktuálny aj dnes.



Hudobné naštudovanie má na starosti šéfdirigent Vinicius Kattah, Brazílčan trvalo pôsobiaci predovšetkým vo Viedni. Inscenačný tím z Maďarska vedie režisér Viktor Nagy, scénu navrhol Balász Horesnyi a kostýmy Erzsébet Rátkai. V postave Otella sa predstavia domáci Titusz Tóbisz a hosťujúci Michal Lehotský. Rolu Desdemony si zahrajú Lucie Kašpárková a Janette Zsigová, postavu Jaga Marek Gurbaľ a Marián Lukáč. V ďalších úlohách diváci uvidia napríklad aj Jaroslava Dvorského.



Premiéra opery Otello bude v Historickej budove ŠD Košice v piatok (22.2.) o 19. h.