Opereta Netopier sa do Košíc vracia po takmer dvadsiatich rokoch

V poradí štvrté zinscenovanie hudobne naštudoval dirigent Robert Jindra, režisérom je Michal Spišák.

Košice 3. októbra (TASR) – Na javisko košického divadla sa po takmer dvoch desaťročiach vracia opereta Netopier. Ide o prvú premiéru Štátneho divadla (ŠD) Košice v novej sezóne. V poradí štvrté zinscenovanie hudobne naštudoval dirigent Robert Jindra, režisérom je Michal Spišák. ŠD Košice o tom informovalo v stredu na tlačovej konferencii.



Podľa riaditeľa košickej opery Karola Kevického Netopier predstavuje ťažkú skúšku operného ansámblu. „Nielen po interpretačnej, ale i hereckej stránke. Dobre zvládnutá inscenácia je hereckým koncertom korunovaným nádhernými melódiami," uviedol Kevický s tým, že každé predstavenie bude mať aj špeciálneho hosťa.



Opereta Netopier vychádza z komédie nemeckého dramatika Rodericha Benedixa Väzenie a je jedným z najúspešnejších hudobných diel Johanna Straussa ml. Dej sa odohráva v 30. rokoch 20. storočia. Príbeh sa začína tým, ako sa muž tvári, že ide do väzenia, ale pritom sa ide zabávať na ples.



Ako pre TASR zhodnotil režisér Michal Spišák, skúšanie a práca na projekte bola takmer bezproblémová. „V interpretácii operety môže človek skĺznuť do nejakých karikatúr, opereta na to niekedy aj láka. Snažil som sa, aby to stále zostalo živé, aby boli postavy uveriteľné a aby sme akcentovali vlastnosti, ktoré sú aj dnešnému človeku blízke a s ktorými sa môže stotožniť alebo sa v nich vidieť. Na toto som sa snažil dať si pozor," povedal s tým, že zápletka sa dotýka neúprimnosti, klamstva, či falošnej identity.



V titulnej postave Gabriela vo Eisensteina sa predstavia Jaroslav Dvorský a Zsolt Vadász, v postave Rosalindy uvidia diváci Helenu Becse Szabó a Tatianu Paľovčíkovú. Ako povedal dramaturg Daniel Jäger, vo vtipnej inscenácii Netopier možno nájsť zmiešaninu francúzskeho ducha s prvkami viedenského ľudového divadla, čo prezentuje postava Froscha. Tú stvárňuje Martin Vanek a Peter Batthyány. „V tejto postave sa cítim veľmi dobre, z výtvarného hľadiska mi trochu pripomína vojaka Švejka. Pravdou je, že dobrý herec vždy postavu dokreslí alebo jej pomôže, aby mala špecifický charakter. Aj u mňa sa tieto veci odohrali a bol som milo prekvapený, že režisér a všetci to prijali veľmi pozitívne," povedal pre TASR Batthyány.



Premiéra operety Netopier bude v Historickej budove Štátneho divadla Košice dňa 5. októbra.