Operné gala Kežmarok 2019 pomôže rodinám s dlhodobo chorými deťmi

Bratislava 6. augusta (TASR) - Už po šiesty raz sa v drevenom evanjelickom artikulárnom kostole v Kežmarku rozozvučia tóny operného koncertu so silným posolstvom ľudskosti. Operné gala Kežmarok 2019 s podtitulom Peter Mikuláš, sólista Opery SND a mladé operné hlasy, zaznie v nedeľu 25. augusta. TASR informoval PR manažér Ľudovít Vongrej.



Protagonistom večera bude Peter Mikuláš (bas), renomovaný sólista Opery Slovenského národného divadla, ktorý sa predstaví nielen ako slovenská popredná spevácka osobnosť, ale aj ako pedagóg. Spolu s ním vystúpia aj štyria mladí umelci Alena Kropáčková, hosťujúca speváčka viacerých operných scén, Peter Malý, sólista opery Juhočeského Divadla v Českých Budějoviciach a poslucháči VŠMU Renáta Bicánková a Dávid Harant. Prví traja sú žiakmi Petra Mikuláša. Umelci vystúpia s klavírnym sprievodom Júlie Grejtákovej, korepetítorky Štátneho divadla Košice. Na koncerte zaznejú diela Verdiho, Bizeta, Mozarta, Gounoda, Haydna, Dvořáka a Smetanu.



Koncert sa uskutoční pod záštitou svetoznámej opernej divy Edity Gruberovej. Celý výťažok z koncertu sa prostredníctvom organizácie Dobrý anjel prerozdelí konkrétnym rodinám s deťmi z východného Slovenska, ktoré bojujú so zákernou chorobou.



Operné gala v Kežmarku je na Slovensku jedinečný benefičný galakoncert. Každoročne sa na ňom predstavia slovenské operné hviezdy so svetovým renomé spolu so začínajúcimi talentovanými umelcami. Výťažok zo vstupného organizátori venujú vždy inej organizácii či jednotlivcom. Produkciu zastrešuje občianske združenie popularizujúce operné umenie Opera Slovakia, koná sa od roku 2014 vždy v letnom období.



Koncert sa profiluje nielen ako spoločenská udalosť mesta s participáciou ďalších organizácií či jednotlivcov, ale aj ako udalosť regiónu so zámerom povýšiť ho na každoročne očakávaný celoslovenský operný benefičný koncert. Postupne si získava skalných fanúšikov z celého Slovenska i zo zahraničia, ktorých okrem benefície láka možnosť vidieť a počuť naživo výrazné slovenské umelecké osobnosti svetovej aj domácej opernej scény.