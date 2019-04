Oscarový herec Russell Crowe má 55 rokov

Russell Crowe bol ženatý od roku 2003 s herečkou a speváčkou Danielle Spencerovou. Majú spolu dvoch synov.

Wellington/Bratislava 7. apríla (TASR) – Najzásadnejšou filmovou rolou herca Russella Crowa bola postava v historickom veľkofilme Gladiátor v réžii Ridleyho Scotta. Za stvárnenie generála Maximusa získal Crowe prestížne filmové ceny Oscar a Zlatý glóbus ako najlepší herec v hlavnej úlohe. V nedeľu 7. apríla má známy filmový hrdina 55 rokov.



Russell Crowe sa narodil 7. apríla 1964 v meste Wellington na Novom Zélande. Keď mal štyri roky, rodina sa presťahovala do austrálskeho Sydney. Jeho rodičia pracovali vo filmovom priemysle ako dodávatelia. Bystrý a bezprostredný chlapec sa čoskoro stal súčasťou televízneho nakrúcania. Už ako osemročný si zahral epizódnu postavu v seriáli Spyforce (1972), neskôr účinkoval v seriáli The Young Doctor. V roku 1978 sa spolu s rodičmi vrátil na Nový Zéland, kde nasledujúce roky študoval na gymnáziu.



V polovici 80. rokov 20. storočia vystupoval aj ako rockový spevák v kapele Russ Le Roq, s ktorou vydal hudobný album "I Want to Be Like Marlon Brando". V rokoch 1986 - 1988 sa objavil Russell Crowe v divadelnej show The Rocky Horror Show. Hral aj v televíznych seriáloch Neighbours a Living with the Law (1988).



Prvým celovečerným filmom Russella Crowa bola dráma The Crossing (1990). V roku 1992 sa predstavil vo filme Romper Stomper, za čo bol ocenený Austrálskym filmovým inštitútom ako najlepší herec. Ďalšia významnejšia rola vo filme The sum of us (My dvaja spolu, 1994) dostala herca do povedomia nielen Austrálčanov, ale aj amerických filmárov. Jeho filmový debut v USA sa uskutočnil po boku herečky Sharon Stoneovej, Gena Hackmana a Leonarda DiCapria vo westerne The Quick and the Dead (Rýchlejší ako smrť, 1995). V sci-fi filme Virtuosity (Virtuozita, 1995) sa Russell Crowe stal počítačovo virtuálnym masovým "vrahom a kriminálnikom". Russellovým americkým filmom bola úspešná snímka L.A. Confidential (L.A. – Utajené skutočnosti, 1997), kde sa objavil bo boku pôvabnej herečky Kim Basingerovej. Za výkon v dráme The Insider (Insider: Muž, ktorý vedel príliš mnoho, 1999) bol Russell Crowe prvýkrát nominovaný na Oscara. Snímka si získala mimoriadnu pozornosť zo strany kritiky, vrátane nominácie na cenu Akadémie pre najlepší film a réžiu.



V roku 2000 prišla najzásadnejšia filmová úloha Russella Crowa v historickom veľkofilme Gladiátor, za ktorú dostal Oscara a Zlatý glóbus ako najlepší herec v hlavnej úlohe. Veľkolepý film získal spolu 12 nominácií na cenu Akadémie a zároveň 5 Oscarov.



Ďalším nezabudnuteľným filmom Russella Crowa bola životopisná dráma A Beautiful Mind (Čistá duša, 2001), v ktorej stvárnil vedca a matematika oceneného Nobelovou cenou Johna Nasha. Rola mu opäť vyniesla cenu Zlatý glóbus a tiež cenu BAFTA. Už ako slávny herec si Russell Crowe zahral v mnohých oceňovaných filmoch, napríklad Master and Commander: The Far Side of the World (Master & Commander: Odvrátená strana sveta, 2003), Cinderella Man (Ťažká váha, 2005). Divákov uchvátila aj oddychová romantická snímka A Good Year (Dobrý ročník, 2006). Pútavý príbeh z francúzskeho Provence majstrovsky kombinuje životné ingrediencie ako sú práca, humor, láska a víno.



K jeho úspešným filmovým úlohám patria dobrodružná historická snímka Robin Hood (2010) a filmová verzia slávneho muzikálu Les Misérables (Bedári, 2012). Vynikajúci herecký výkon podal Crowe aj v dobrodružno-historickej dráme Noah (Noe, 2014) v réžii Darrena Aronofskeho. Crowe v nej stvárňuje biblickú postavu Noeho, ktorý podľa Božieho návodu postavil archu a zachránil ľudský rod a živočíšne druhy na tejto zemi pred potopou.



Medzi posledné filmy herca patrí Boy Erased (2018), kde si zahral s austrálskou herečkou Nicole Kidmanovou.



Russell Crowe bol ženatý od roku 2003 s herečkou a speváčkou Danielle Spencerovou. Majú spolu dvoch synov. Manželský pár sa rozviedol v roku 2012.