P. Anděl: Výstava diel A. Muchu najviac láka na festivale Re:publika

Bratislava/Brno 4. júna (TASR) – Celý areál Brnianskeho výstaviska je venovaný festivalu Re:publika 1918-2018. Ten je podľa početných organizátorov veľkolepou oslavou stého výročia vzniku Československa i najväčším podujatím k tomuto jubileu. Podujatie potrvá do 17. júna.



Vo viacerých pavilónoch sú expozície týkajúce sa automobilového a iného priemyslu, športu, folklóru, divadla, literatúry, filmu, výtvarného umenia a ďalšej kultúry. Tiež bývania, stravovania a rôznych oblastí spoločenského života. Nechýba pestrý sprievodný program v pavilónoch aj na voľných plochách areálu.



Podľa kreatívneho riaditeľa festivalu Pavla Anděla pri tomto výročí bolo potrebné obzrieť sa do histórie a prísť s niečím, čo Slovákov s Čechmi bude zaujímať a čo ich spojí. Preto pod heslom Buďme zase spolu! pripravili živú oslavu s množstvom expozícií a programom pre všetky kategórie návštevníkov.



"Najväčším lákadlom je inštalácia Slovanskej epopeje v celom pavilóne H. Deväť veľkoplošných malieb Alfonsa Muchu je tam vystavených s jeho druhým svetom - plagátovou tvorbou. Preto sa výstava volá Alfons Mucha: Dva svety. Tenista Ivan Lendl poskytol svoju zbierku plagátov nadácii Richarda Fuxa, ktorý s ňou disponuje. Obsahuje väčšinu najdôležitejších plagátov svetoznámeho secesného maliara, ktoré Lendl zbieral niekoľko rokov. Je to svetová premiéra a vidieť prepojené dva svety českého secesného velikána sa zrejme ťažko niekedy zopakuje," prezradil pre TASR Pavel Anděl.



Slávna Slovanská epopej nie je v tom historickom pavilóne náhodou. O jej umiestnení sa uvažovalo už v roku 2002, dokonca existuje projekt na stálu expozíciu tohto fenomenálneho súboru. Preto nebol problém s prezentáciou malieb, ktoré si vyžadujú špeciálne priestory a klimatické podmienky.



Návštevník spozná deväť malieb na plátne o histórii Slovanstva umiestnených v hlavnej lodi pavilónu. Z nich väčšina má rozmer 8 x 6 metrov. Plagátová zbierka v priestore pod galériami pavilónu obsahuje takmer 200 artefaktov. Je tam 72 Vzorníkov krásy a ďalšie série diel pod názvom Udalosti, Večné návraty či Slovanstvo. Tiež dekoratívne obrazy, kalendáre, reklamy na nápoje a priemyslové výrobky i osobnosti. Napríklad dielo Pantheon českej hudby obsahuje portréty najslávnejších hudobných skladateľov.



Zbierka sa od roku 2013, keď bola vystavená v pražskom Obecnom dome a stala sa historicky najúspešnejšou výstavou výtvarného umenia v ČR, podstatne rozšírila. Návštevníci tak v Brne uvidia veľa diel, ktoré majú premiéru na verejnosti.