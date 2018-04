P. Himič: Rok 2017 bol pre Štátne divadlo Košice výnimočný

Na svojich dvoch scénach uviedlo ŠD vlani deväť premiérových titulov.

Košice 30. apríla (TASR) - Štátne divadlo (ŠD) Košice prinieslo v roku 2017 niekoľko zaujímavých premiérových titulov, výrazná bola aj medzinárodná spolupráca a zachoval sa trend nárastu tržieb i návštevnosti z posledných rokov. Minulý rok tak bol pre divadlo úspešný a z viacerých hľadísk výnimočný. Počas pondelkového verejného odpočtu činnosti za rok 2017 to konštatoval generálny riaditeľ divadla Peter Himič.



Na svojich dvoch scénach uviedlo ŠD vlani deväť premiérových titulov. Do repertoáru činohry pribudli inscenácie Nehoda od autora Zoltána Egressyho, Ako Bonnie a Clyde Jakuba Nvotu, Ronja, dcéra lúpežníka Astrid Lindgrenovej a Ujo Váňa Antona Pavloviča Čechova. Opera priniesla operetu Noc v Benátkach Johanna Straussa ml. a dva operné tituly - Víly Richarda Wagnera a Falstaffa Giuseppe Verdiho. Balet uviedol autorský projekt Ondreja Šotha Denník Anny Frankovej a tanečné spracovanie Shakespearovho Hamleta. TASR o tom informoval tlačový tajomník ŠD Svjatoslav Dohovič.



"Nové inscenácie, ktoré do repertoáru divadla pribudli v roku 2017, boli výnimočné aj z pohľadu celoslovenského divadelného diania. Wagnerovu prvotinu Víly sme uviedli ako prví na Slovensku, Verdiho Falstaffa režíroval svetoznámy Jiří Menzel, v Denníku Anny Frankovej nielen svoje herecké kvality naplno ukázala hosťujúca Táňa Pauhofová," uviedol Himič.



Potvrdzuje to podľa neho aj úspech v rámci udeľovania divadelných cien Dosky 2017, kde divadlo získalo tri nominácie – operná inscenácia Víly bola nominovaná v kategórii Mimoriadny počin v oblasti hudobného divadla, Táňa Pauhofová v kategórii Najlepší herecký výkon za postavu Anny Frankovej a tanečná inscenácia Denník Anny Frankovej napokon získala ocenenie v kategórii Mimoriadny počin v oblasti tanečného divadla.



Aj v minulom roku sa podarilo zachovať trend nárastu návštevnosti a tržieb. "Súbory divadla odohrali v minulom roku spolu 350 divadelných predstavení, ktoré navštívilo viac ako 83.000 divákov. Zaznamenali sme aj viac ako šesťpercentný nárast tržieb za odohrané predstavenia na našich domácich scénach," priblížil generálny riaditeľ.



Výrazná bola v roku 2017 aj prezentácia divadla za hranicami Slovenska. Významné bolo podpísanie memoranda o vzniku projektu Medzinárodného festivalu umenia Trans/Misje spolu s divadlami z poľského Rzeszowa, ukrajinského Ľvova, českej Ostravy, maďarského Debrecína a litovského Panevežysu. "Prvý ročník festivalu sa uskutoční už v auguste 2018 v poľskom Rzeszowe, podľa predbežných dohôd druhý pripravíme v roku 2019 v Košiciach," povedal Himič.



V rámci hosťovaní v zahraničí sa napríklad súbor opery vrátil na Letný operný festival v maďarskom meste Šopron, pričom v júli v jaskynnom divadle v obci Fertőrákos odohral dve predstavenia opery Nabucco. "Predstavenia sa stretli s veľmi dobrým ohlasom u organizátorov, čoho výsledkom je aj to, že spolupráca bude pokračovať aj v nasledujúcich rokoch a okrem opery by sa v netradičnom jaskynnom divadle mohol v budúcnosti predstaviť aj košický balet," dodal Himič.